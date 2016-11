Bundesanwaltschaft klagt drei mutmaßliche Islamisten an

Die Bundesanwaltschaft hat vor den Oberlandesgerichten München und Düsseldorf Anklage gegen drei mutmaßliche Islamisten erhoben. In München sollen sich zwei 22 und 24 Jahre alte Syrer als Mitglieder der als ausländische Terrorvereinigung eingestuften Ahrar al-Scham verantworten, in München ein mutmaßlicher IS-Unterstützer, wie die Behörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Zudem wurde demnach ein mutmaßliches Mitglied der radikalislamischen Taliban festgenommen.

Die in München angeklagten Azad R. und Kamel T. sollen sich unter anderem an Kämpfen in Syrien beteiligt haben. Die Ahrar al-Scham ist laut Bundesanwaltschaft "eine der einflussreichsten salafistisch-dschihadistischen Gruppierungen der syrischen Aufstandsbewegung". Sie hat demnach das Ziel, einen allein auf die Scharia gegründeten Gottesstaat zu errichten. Die beiden angeklagten Männer sitzen seit April in Untersuchungshaft.

Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf soll sich ein 18-Jähriger wegen Unterstützung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantworten. Ihm wird vorgeworfen, für den IS Texte übersetzt und sprachlich kontrolliert zu haben. Diese wurden demnach zumindest teilweise im Internet veröffentlicht. Mikail S. sitzt seit Mitte Juli in Untersuchungshaft.

Bereits am Donnerstag wurde laut Bundesanwaltschaft der 17-jährige Afghane Abdullah S. wegen des Verdachts festgenommen, sich den radikalislamischen Taliban angeschlossen zu haben. Er soll sich demnach nach einer Waffenausbildung von 2013 bis 2015 wiederholt an Kämpfen in Afghanistan beteiligt haben. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof erließ einen Haftbefehl gegen ihn und ordnete Untersuchungshaft an.