Bundeskabinett berät über Etatpläne für 2018 und Finanzplan bis 2021

Das Bundeskabinett berät am Mittwoch (09.30 Uhr) über die Eckpunkte der Regierung für den Bundeshaushalt 2018 und den Finanzplan des Bundes bis 2021. Vorgesehen ist im kommenden Jahr ein Etatvolumen von 335,5 Milliarden Euro. Das sind 1,9 Prozent mehr, als für 2017 veranschlagt wurden. Wie in allen Haushalten seit 2014 will der Bund keine neuen Schulden machen.

Ob das Budget allerdings jemals so beschlossen wird, ist aufgrund der Bundestagswahl im Herbst unsicher. Verabschiedet wird der Haushaltsplan erst nach der Wahl vom dann neu gewählten Parlament. Dies könnte sich je nach Dauer der Regierungsbildung bis ins kommende Jahr hinziehen.