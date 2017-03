Bundesliga: Bayern bauen Vorsprung aus

Rekordmeister Bayern München war der große Gewinner des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti gewann vier Tage nach dem 5:1 in der Champions League gegen den FC Arsenal auch im Meisterschafts-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 3:0 (2:0).

Aufsteiger und Verfolger RB Leipzig ließ überraschend beim 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg Federn und rangiert jetzt zehn Punkte hinter den Bayern. Vizemeister Borussia Dortmund konnte wieder einmal nach einem Champions-League-Spiel nicht gewinnen. Drei Tage nach dem 4:0 gegen Benfica Lissabon patzte der BVB beim 1:2 (0:1) bei Hertha BSC.

Der Tabellenführer aus München tat sich gegen Frankfurt lange Zeit sehr schwer. Doch Robert Lewandowski (38.) und Douglas Costa (41.) sorgten per Doppelschlag kurz vor der Pause für die Entscheidung. Lewandowski erhöhte mit seinem 21. Saisontreffer auf 3:0 (55.).

Beim Stand von 0:0 hatte Frankfurts Branimir Hrgota (11.) die große Chance zum 1:0 für die Hessen auf dem Fuß, er umkurvte Torwart Manuel Neuer und hatte das leere Tore vor Augen. Im letzten Augenblick grätschte jedoch Mats Hummels den Ball ins Aus.

In Berlin gingen die Herthaner durch Salomon Kalou (11.) in Führung. Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang (55.) markierte mit seinem 22. Saisontor den 1:1-Ausgleich. Marvin Plattenhardt (71.) schoss die Gastgeber per Freistoß zum Sieg.

In Leipzig sorgte die Wolfsburger durch Nationalstürmer Mario Gomez (9.) für das Tor des Tages. Der Mittelstürmer scheint ein Spezialist für Tore unter Trainer Andries Jonker zu sein. Im siebten Match unter dem niederländischen Fußballlehrer traf Gomez zum elften Mal.

Der SC Freiburg und 1899 Hoffenheim trennten sich 1:1 (0:0). Damit bleiben die Gäste weiterhin Tabellenvierter. Maximilian Philipp brachte die Freiburger in Führung (56.), nachdem er zunächst an 1899-Torwart Oliver Baumann mit einem Foulelfmeter gescheitert war, aber im Nachschuss traf. Andrej Kramaric (60.) glich jedoch für die Kraichgauer aus.

Dagegen konnte Tabellenschlusslicht SV Darmstadt 98 wieder dreifach Punkten. Gegen den FSV Mainz 05 kam es zu einem 2:1 (2:1)-Erfolg. Die Lilien bleiben trotzdem Schlusslicht der Bundesliga. Aytac Sulu (5.) und Sidney Sam (12., Foulelfmeter) brachten die Darmstädter in Führung. Robin Quaison (45.+3) gelang das Anschlusstor für die Rheinhessen. Darmstadts Mario Vrancic sah wegen Foulspiels (59.) die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl brachte Darmstadt den Dreier über die Zeit. In der 89. Minute flog auch der Mainzer Stefan Bell per Ampelkarte vom Platz.

Komplettiert werden die Samstagspiele mit dem Vergleich zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Köln (18.30 Uhr/Sky).

Bereits am Freitagabend war Bayer Leverkusen bei der Premiere des neuen Trainers Tayfun Korkut über ein 1:1 (1:0) gegen Werder Bremen nicht hinausgekommen. Ömer Toprak (90.+6) verschoss für Bayer noch einen Foulelfmeter und vergab den möglichen Sieg.

Kevin Volland (7.) hatte das 1:0 für die Rheinländer erzielt, Werder-Oldie Claudio Pizarro (79.) ausgeglichen. Bayers Brasilianer Wendell (90.) sah die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels. "Wir hätten zehn Punkte mehr haben können - haben sie aber nicht", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler angesichts des fünften verschossenen Strafstoßes in der laufenden Bundesliga-Saison.