Bundespräsident Gauck begrüßt schwedisches Königspaar zu Beginn von Staatsbesuch

Das schwedische Königspaar Carl Gustaf XVI. und Silvia hat am Mittwochvormittag einen viertägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Nach der Landung in Berlin begrüßte Bundespräsident Joachim Gauck die Monarchen mit militärischen Ehren an seinem Amtssitz Schloss Bellevue. Anschließend wird das Paar unter anderem durch das Brandenburger Tor gehen, bevor es am Nachmittag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfangen wird.

Am Donnerstag besucht das Königspaar in Hamburg unter anderem die Elbphilharmonie, bevor es am Abend nach Berlin zurückkehrt, wo es am Freitag weitere Termine absolviert. Für Samstag ist unter anderem ein Besuch der gerade wiedereröffneten Schlosskirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt geplant, bevor die Visite mit Programmpunkten im sächsischen Leipzig endet.