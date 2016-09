Bundespräsidenten-Stichwahl in Österreich wird verschoben

Die peinliche Pannenserie bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich reißt nicht ab: Weil sich viele Briefwahl-Umschläge nicht richtig zukleben lassen, kann die Wiederholung der Stichwahl nicht wie geplant am 2. Oktober stattfinden, wie Innenminister Wolfgang Sobotka am Montag in Wien bekanntgab. Die Wahl soll nach dem Willen der Regierung aber noch 2016 stattfinden. Als mögliche Termine nannte Sobotka den 27. November oder den 4. Dezember.

Die Stichwahl muss wiederholt werden, weil das österreichische Verfassungsgericht Anfang Juli nach einer Beschwerde der rechtspopulistischen FPÖ die erste Stichwahl vom 22. Mai für ungültig erklärt hatte. Diese hatte der Grünen-Politiker Alexander Van der Bellen mit hauchdünnem Vorsprung vor dem rechtspopulistischen FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer gewonnen.

Der Wiederholungstermin am 2. Oktober ist nun geplatzt, weil Klebestreifen auf den Umschlägen für die Briefwahlunterlagen nicht richtig halten. Wegen des Produktionsfehlers sei eine "einwandfreie und rechtskonforme" Wahl nicht möglich, sagte Sobotka, der sich bei den Wählern und den beiden Kandidaten entschuldigte.

Wenn die Kuverts der Wahlkarten nicht ordnungsgemäß verklebt sind, sind die Stimmen ungültig. Experten hatten deshalb davor gewarnt, dass die fehlerhaften Umschläge zu einer erneuten juristischen Anfechtung der Wahl führen könnten.

Schon bei der ersten Stichwahl hatte es Ärger mit den 700.000 Briefwahl-Stimmen gegeben: Das Verfassungsgericht hatte die Aufhebung des Wahlergebnisses mit Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung von Stimmzetteln begründet. Moniert wurde insbesondere, dass einige Briefwahlstimmen bereits am Wahlsonntag ausgezählt wurden statt wie vorgeschrieben am darauf folgenden Tag.

Die FPÖ hat deshalb bereits gefordert, bei der Stichwahl auf die Briefwahl zu verzichten. Ohne die Briefwahlstimmen hätte der FPÖ-Kandidat Hofer die Stichwahl im Mai gewonnen.

Die Verschiebung des Wahltermins stellt die österreichische Regierung nun vor viele neue Probleme: Eine Wahlverschiebung ist nach derzeitiger Rechtslage nicht möglich. Das Parlament muss also ein neues Wahlgesetz verabschieden. Möglicherweise wird auch das Wählerregister geändert, da seit der ersten Stichwahl im Mai zehntausende Wahlberechtigte gestorben sind oder das Mindestalter von 16 Jahren erreicht haben. Dafür ist im Parlament eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich.

Österreich hat schon seit zwei Monaten keinen Bundespräsidenten mehr. Der Sozialdemokrat Heinz Fischer war im Juli nach zwölf Jahren im Amt abgetreten. Er wurde übergangsweise von einem Kollegium aus dem Parlamentspräsidenten und dessen zwei Stellvertretern ersetzt, dem auch der FPÖ-Kandidat Hofer angehört.