Bundesregierung schaltet sich mit "Dringlichkeit" in den Fall Opel ein

Die mögliche Übernahme des Autobauers Opel durch den französischen Konkurrenten PSA um Peugeot und Citroën ruft gleich mehrere Mitglieder der Bundesregierung auf den Plan. Die Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie das Bundeskanzleramt machten sich "mit einiger Dringlichkeit" an Gespräche mit verschiedenen Beteiligten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. PSA-Chef Carlos Tavares möchte möglichst bald die Kanzlerin treffen.

Die Opel-Mutter General Motors (GM) aus den USA und PSA hatten am Dienstag bekannt gegeben, dass sie über einen Eigentümerwechsel für Opel verhandeln. Ein Verkauf würde es dem US-Konzern ermöglichen, sich von seiner verlustreichen Europa-Sparte zu trennen. In Deutschland löste die Nachricht umgehend Sorge um Arbeitsplätze aus - Opel beschäftigt hierzulande mehr als 18.000 Menschen.

Der Bundesregierung sei "an einer erfolgreichen Zukunft von Unternehmen und Standorten sehr gelegen", sagte Seibert am Mittwoch in Berlin. Seinen Angaben zufolge diskutierte das Bundeskabinett am Morgen über den Fall Opel. Gerade mit Blick auf die Bedeutung eines Verkaufs für die zahlreichen Opel-Mitarbeiter in Deutschland werde die Bundesregierung diesen Vorgang begleiten.

Nach Angaben der Bundesregierung sind Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, Arbeitsministerin Andrea Nahles (beide SPD), Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sowie das Bundeskanzleramt im Gespräch mit der französischen Regierung sowie mit der Opel-Führung und den Arbeitnehmervertretern. Es sei klar, "dass wir uns mit einiger Dringlichkeit an diese Gespräche machen", sagte Seibert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde über alle Entwicklungen stets informiert.

PSA bot Merkel ein Gespräch an. Konzernchef Carlos Tavares wolle möglichst bald die Kanzlerin und die Gewerkschaftsvertreter von Opel treffen, sagte ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Noch sei keine offizielle Anfrage der PSA-Spitze im Büro Merkels eingegangen, sagte Seibert dazu am Nachmittag. Gleichwohl sei die Kanzlerin bereit, ebenfalls Gespräche zu führen.

Die Sprecherin von Zypries fügte hinzu, dass es aufgrund des Sitzes von GM in den USA sicherlich auch sinnvoll sei, mit der US-Regierung über den Fall zu sprechen. Ziel der nun laufenden Gespräche sei es, "den weiteren Prozess eng zu begleiten, Informationen und Transparenz herzustellen". Die Bundesregierung wolle zudem ihre Erwartung verdeutlichen, dass Arbeitsplätze erhalten, Standorte gesichert und betriebliche Vereinbarungen gewahrt werden.

Der PSA-Sprecher betonte, dem Konzern sei die Verständigung mit den Arbeitnehmervertretern sehr wichtig. "Es ist an der Zeit, dass dies auch im Rahmen der laufenden Gespräche umgesetzt wird."

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Übernahmegespräche hatte sich die IG Metall empört gezeigt, dass die Gewerkschaften nicht in die Überlegungen eingebunden waren. Auch Zypries kritisierte dies. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderten eine Sicherung der Opel-Standorte in ihren Bundesländern.

Das "Manager-Magazin" berichtete am Mittwoch, der Opel-Vorstand sei von den Übernahmeverhandlungen "völlig überrascht" worden. Die Führung sei erst am Dienstagmorgen telefonisch eingeweiht worden. Nur der Vorstandsvorsitzende Karl-Thomas-Neumann habe "ein wenig früher" Bescheid gewusst.