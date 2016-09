Bundesregierung weist Bericht über Distanzierung von Armenier-Resolution zurück

Berichte, wonach die Bundesregierung sich auf Druck der Türkei von der Einstufung der Massaker an den Armeniern als Völkermord distanziere, haben am Freitag in Berlin für Empörung gesorgt. Auch wenn die Regierung die Berichte zurückwies, gab es Kritik an ihrem Vorgehen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann forderte, die Regierung müsse sich "gebunden fühlen an das, was der Bundestag festgestellt hat, dass ein Völkermord stattgefunden hat".

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin zu einem Bericht von "Spiegel-Online", wonach die Regierung auf Distanz zu der diesbezüglichen Resolution des Bundestages gehe, um wieder Besuche deutscher Abgeordneter bei Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu ermöglichen: "Davon kann überhaupt keine Rede sein." Er hob allerdings hervor, dass die Entschließung des Parlaments keine rechtlich bindende Wirkung habe.

Auf Nachfragen wies Seibert darauf hin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehe persönlich hinter der Armenien-Resolution des Bundestags. Er erinnerte daran, dass Merkel vor dem Parlamentsbeschluss in der Unionsfraktion für die Resolution gestimmt habe. Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte zur Haltung von Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeier (SPD): "Herr Steinmeier stand, er steht und er wird zu der Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags stehen."

Der Bundestag hatte Anfang Juni die ab 1915 im damaligen Osmanischen Reich an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten begangenen Massaker als Völkermord eingestuft und damit die Türkei erbost. Damals waren nach Einschätzung von Historikern mehr als eine Million Menschen umgekommen, auf armenischer Seite wird allein von mindestens 1,5 Millionen getöteten Armeniern ausgegangen.

Die Türkei weist diese Darstellung zurück. Nach dem Bundestagsbeschluss hatte sie deutschen Abgeordneten Besuche in Incirlik untersagt. Oppermann sagte dazu, wenn bis Oktober das Verbot nicht aufgehoben werde, "dann werden wir das Mandat für Incirlik nicht verlängern". Zur Armenien-Resolution sagte er, diese gelte "ohne Wenn und Aber". "Da sollte niemand aus der Bundesregierung wackeln", verlangte auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ( SPD) im Sender N24.

Unionsfraktionschef Volker Kauder, der sich mit Grünen-Chef Cem Özdemir trotz Bedenken der Bundesregierung für die gemeinsame Resolution eingesetzt hatte, telefonierte nach Bekanntwerden des "Spiegel"-Berichts in der Angelegenheit mit Merkel.

Özdemir erklärte, es sei gut, dass sich die Bundesregierung nicht gegen die Armenien-Resolution stelle. Kritischer äußerte sich der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour: Seiberts Äußerungen zeigten, dass die "Regierung nicht auf Seite des Parlaments steht", sagte er der "Huffington Post".

Auch der langjährige Linken-Fraktionschef Gregor Gysi wertete die Stellungnahme Seiberts als "faktische Distanzierung" von dem Parlamentsbeschluss. Offensichtlich handelt die Bundesregierung "auf Druck von Erdogan", sagte Gysi dem Sender SWRinfo. Andere Linken-Politiker sprachen von einem "Kniefall" Merkels vor Erdogan.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, begrüßte den Vorgang in "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" als einen "Rückzug der Bundesregierung" von der Armenien-Resolution. Dies sei ein "Erfolg von Staatspräsident Erdogan".