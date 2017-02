Bundestag berät abschließend über Nachtragshaushalt

Die Bundestagsabgeordneten beraten in einer Plenumssitzung am Donnerstag (ab 09.00 Uhr) unter anderem abschließend über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2016 und ein Gesetz zur Sicherstellung der Ernährung in einer Versorgungskrise. Mit dem Nachtragshaushalt bekommen finanzschwache Kommunen 3,5 Milliarden Euro für ein Schulsanierungsprogramm. Die Verabschiedung hatte sich wegen eines Streits der Koalition um die Verwendung des Haushaltsüberschusses in Milliardenhöhe verzögert.

Die Abgeordneten befassen sich zudem erstmals mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen ab dem Jahr 2020. Weiteres Thema ist in ebenfalls erster Beratung ein Gesetz zur Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen.