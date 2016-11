Bundestag debattiert über Klimakonferenz, Lage in der Türkei und Anti-IS-Einsatz

Der Bundestag berät am Donnerstag (09.00 Uhr) unter anderem über die Klimakonferenz in Marrakesch. In der Debatte, in der auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) spricht, dürfte es auch um das vorläufige Scheitern des Klimaschutzplans 2050 gehen. Das Kabinett hatte sich nach Widerspruch von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Mittwoch nicht mit dem Plan befasst, mit dem Hendricks kommende Woche nach Marrakesch reisen will.

Weiteres Thema ist die Lage in der Türkei angesichts des massiven Vorgehens Ankaras gegen Regierungskritiker, dazu spricht Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ( SPD). Zur Abstimmung steht zudem die Verlängerung und Ausweitung des Bundeswehr-Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz IS in und um Syrien.