Bundestag entscheidet über Ausweitung der Viedeoüberwachung

Der Bundestag entscheidet auf seiner Sitzung am Donnerstag über die Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass auch in Vergnügungsstätten oder Einkaufszentren die Installation der Kameras rechtlich erleichtert werden soll. Über das Gesetzespaket, das auch den Einsatz von so genannten Bodycams von Bundespolizisten regelt, soll allerdings erst in der Nacht zu Freitag abgestimmt werden.

Am Donnerstagabend will das Parlament zudem erstmals über das Gesetzesvorhaben zum Verschleierungsverbot für Bundesbeamtinnen und Soldatinnen beraten. Die Regelung soll für die Dienstausübung gelten. Zu Beginn der Sitzung will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Regierungserklärung zu der am Donnerstag beginnenden Sitzung des Europäischen Rats in Brüssel abgegeben. In der anschließenden Debatte werden auch Diskussionen zum angespannten deutsch-türkischen Verhältnis erwartet.