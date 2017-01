Bundestag gedenkt der Opfer des Berliner Weihnachtsmarktanschlags

Der Bundestag gedenkt am Donnerstag der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) wird dazu zu Beginn der Sitzung (09.00 Uhr) eine kurze Ansprache halten.

Bei dem Anschlag waren am 19. Dezember zwölf Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Der Tunesier Anis Amri soll einen zuvor gekaperten Lastwagen auf den Markt am Breitscheidplatz gesteuert haben. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Der 24-jährige Attentäter wurde nach mehrtägiger Flucht am 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen.