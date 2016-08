Bundestagsfraktionen kommen zu Klausurtagungen zusammen

Die Fraktionen von Union (14.00 Uhr) und SPD (12.30 Uhr) wollen auf Klausurtagungen am Donnerstag und Freitag die Weichen für die parlamentarische Arbeit der kommenden Monate stellen. Wichtige Themen sind die Bereiche innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik sowie Soziales. Die Abgeordneten kommen jeweils getrennt voneinander im Reichstag zusammen.

Bei den Grünen trifft sich in Berlin nur der Fraktionsvorstand (12.30 Uhr). Die Klausurtagung der Linksfraktion findet in diesem Jahr in Hannover statt. Sie endet dort am Donnerstagmittag (13.00 Uhr). Überlagert werden die Klausuren von den Wahlkämpfen vor den Landtagswahlen am Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern und zwei Wochen später in Berlin.