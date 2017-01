Bundeswahlleiter rüstet sich für Hacker-Angriffe bei Bundestagswahl

Bundeswahlleiter Dieter Sarreither erwartet massive Hacker-Angriffe auf die bevorstehende Bundestagswahl. Sein Amt bereite sich auf "vielfältige Angriffsstrategien" durch Cyber-Attacken vor und spiele bereits diverse Szenarien durch, sagte Sarreiter der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Er warnte auch vor Falschmeldungen. Die Regierung plant offenbar ein Abwehrzentrum gegen Desinformation - aller Voraussicht nach unter dem Dach des Bundesinnenministeriums, wie die Zeitung berichtete.

Sarreither sagte, die Kapazitäten des Rechenzentrums seien bereits verdreifacht worden. Rechner und Standorte könnten gewechselt werden. Falschmeldungen am Wahltag, die den Wahlablauf stören sollen, werde er "öffentlichkeitswirksam schnell entgegenwirken", kündigte Sarreither an. Dazu wolle er ebenfalls soziale Medien nutzen: "Wir werden auch einen eigenen Twitter-Kanal haben, über den wir am Tag der Bundestagswahl reagieren können."

Die Bundestagswahl sei technisch so abgesichert, "dass sie gegen alle Manipulationsversuche geschützt" sei, sagte der Wahlleiter weiter. "Im Extremfall gibt es immer noch die klassischen Übermittlungswege von Telefon und Fax, um ein vorläufiges amtliches Endergebnis am Wahltag zu erstellen."

"Anschläge können schon lange nicht mehr nur mit Sprengstoffgürteln begangen werden, sondern auch mit Bits und Bytes per Hackerangriff", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) der "Welt". Deshalb baue die Regierung ein Cyber-Abwehrzentrum auf. "Wir rüsten uns also sehr gezielt auch mit technischen Abwehrmitteln."

Desinformation müsse die Regierung klarstellen, Kampagnen versuchen zu stoppen, fuhr Maas fort. Gefälschte Nachrichten seien eine Gefahr "für unsere Debattenkultur". Wenn es um strafbare Verleumdung oder üble Nachrede gehe, sei auch der Rechtsstaat gefordert.

Das Abwehrzentrum gegen Desinformation solle unter dem Dach des Bundesinnenministeriums geschaffen werden, berichtete die "FAS". Das zunächst vorgesehene Bundespresseamt wolle keine strafrechtliche Bewertung von Beiträgen im Internet vornehmen.