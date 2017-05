Bundeswehr-Affäre weitet sich aus - Von der Leyen sagt USA-Reise ab

Der Fall des festgenommenen Bundeswehr-Soldaten Franco A. weitet sich zu einem handfesten Skandal. Wegen des Verdachts einer staatsgefährdenden Gewalttat zog die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) schaltete in den Krisenmodus und blies eine USA-Reise ab, um sich in die Aufklärung zu vertiefen. Zudem zitierte sie die militärische Führung nach Berlin. Berichten zufolge gibt es Hinweise auf ein rechtes Netzwerk.

Die Krise begann am Freitag mit der zunächst skurril klingenden Festnahme des Oberleutnants Franco A. Er hatte sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und plante offenbar einen Anschlag. Am Wochenende wurde dann bekannt, dass der Bundeswehr schon seit 2014 Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Offiziers vorlagen, ohne dass Konsequenzen folgten.

Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) kam eine erste Untersuchung des Falls durch das Ministerium nun zu dem Schluss, dass der Militärische Abschirmdienst (MAD) "zwingend" über den Verdacht gegen Franco A. hätte unterrichtet werden müssen. Er war wegen seiner ersten Masterarbeit aufgefallen, die nach Angaben von von der Leyen "ganz klar völkisches dumpfes Gedankengut" enthielt.

Dem Redaktionsnetzwerk zufolge gibt es zudem Hinweise auf ein rechtsextremistisches Netzwerk in der Truppe. Das Verteidigungsministerium geht demnach derzeit von bis zu fünf Personen aus.

Die Bundesanwaltschaft teilte am Dienstagnachmittag mit, sie habe das Verfahren übernommen. Ein Behördensprecher begründete dies mit einem Anfangsverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der besonderen Bedeutung des Falls. Den Verdacht auf ein rechtsextremistisches Netzwerk kommentierte die Behörde nicht. "Die Ermittlungen dauern an", sagte ein Sprecher.

Nach Medienberichten geht es auch um Munitionsdiebstahl am Standort Illkirch in Frankreich, wo Franco A. zuletzt stationiert war. Ermittelt werde auch wegen eines eingeritzten Hakenkreuzes.

Von der Leyen reist am Mittwoch zusammen mit Generalinspekteur Volker Wieker nach Illkirch, um sich vor Ort zu informieren. Sie sagte ihre eigentlich für Mittwoch und Donnerstag geplante USA-Reise ab. "Für die Ministerin steht die Aufklärung der aktuellen Vorgänge um den Oberleutnant A. aus Illkirch im Vordergrund", teilte ihr Sprecher mit.

Für Donnerstag lud von der Leyen hundert hohe militärische Führungskräfte nach Berlin, "um Aufklärung und Konsequenzen der angehäuften Fälle in der Bundeswehr zu besprechen", hieß es weiter. Neben dem Fall Franco A. hatte seit Jahresbeginn eine Reihe von Fällen von Erniedrigung während der Ausbildung bei der Bundeswehr für Aufsehen gesorgt. Die zuständigen Vorgesetzten reagierten nach Ansicht der Ministerin darauf zu zögerlich.

Von der Leyen war deswegen am Wochenende mit den Verantwortlichen in ihrer Truppe hart ins Gericht gegangen. Sie sprach von einem "Haltungsproblem", von "Führungsschwäche" und "falsch verstandenem Korpsgeist". Wegen dieser harschen Kritik geriet sie selbst unter Druck.

Der Bundeswehr-Verband sah wegen der pauschalen Vorwürfe das Vertrauen der Soldaten zu ihrer Oberbefehlshaberin beschädigt. SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold forderte eine Entschuldigung von der Ministerin.