Bundeswehr verabschiedet Gauck mit Großem Zapfenstreich

Die Bundeswehr ehrt den scheidenden Präsidenten Joachim Gauck am Freitag (19.00 Uhr) mit dem Großen Zapfenstreich im Park von Schloss Bellevue. Es ist die höchste Form militärischer Ehrerweisung deutscher Soldaten. Zum Abschied hat sich Gauck unter anderem das Stück "Über sieben Brücken musst Du gehen" der DDR-Rockband Karat und den Bach-Choral "Ein feste Burg ist unser Gott" gewünscht.

Zu der Veranstaltung werden rund 600 Gäste erwartet, darunter auch etwa 300 ehrenamtlich engagierte Bürger. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird wegen ihrer Reise nach Washington nicht dabei sein. Gaucks fünfjährige Amtszeit endet am Samstag, am Sonntag tritt der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier das Amt des Staatsoberhaupts an.