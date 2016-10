Bundesweit Polizeieinsätze nach Droh-E-Mails gegen Schulen

Gewaltdrohungen gegen Schulen in mehreren Bundesländern haben am Montag Großeinsätze der Polizei ausgelöst. An Schulen unter anderem in Leipzig, Magdeburg und Göttingen gingen gleichlautende E-Mails ein, in denen nach Polizeiangaben Gewalttaten angedroht wurden. Nach wenigen Stunden wurde Entwarnung gegeben. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge soll der unbekannte Verfasser der Droh-E-Mails behauptet haben, Rache für den Tod des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr nehmen zu wollen.

Bedroht wurden demnach Schulen in Sachsen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Teilweise wurden die Schulen abgeriegelt, teils wurden Schüler und Lehrer nach Hause geschickt. Welche Straftaten konkret angedroht wurden, teilte die Polizei nicht mit. Nach ihren Erkenntnissen war aber "nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen auszugehen".

Allein in Leipzig erhielten elf Gymnasien Droh-E-Mails, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beamte postierten sich vor den Schulen, die durchsucht wurden. Schüler und Lehrer durften die Gebäude zeitweise nicht verlassen. Es habe "keine Anhaltspunkte auf eine konkret bevorstehende Gewalttat" gegeben. Gegen Mittag setzten die meisten Leipziger Schulen den Unterricht fort, den Schülern wurden Gespräche über die Vorfälle angeboten.

In Magdeburg gingen nach Polizeiangaben bei zwei Gymnasien ähnliche Droh-Mails ein. In Göttingen erhielten ebenfalls mehrere Schulen Drohungen per E-Mail. Betroffen waren auch vier Gymnasien in Osnabrück. Der Unterricht sei aber weitergelaufen, die Polizei war vor Ort, wie ein Polizeisprecher in Osnabrück sagte.

Im oberfränkischen Pegnitz riegelte die Polizei am Montagmorgen das Gymnasium ab. Alle etwa 800 Schüler und Lehrer mussten das Schulgebäude verlassen. Es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Schüler und Lehrer bestanden, erklärte die Polizei. Betroffen war auch eine Schule im mittelfränkischen Uffenheim.

Zunächst gab es keinerlei Hinweise auf den Urheber der Droh-E-Mails. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Nach Informationen der "NOZ" (Dienstagsausgabe) soll der Absender behauptet haben, sein "Kumpel" sei "ISIS-Kämpfer" und habe ihn bezahlt, "damit ich sprengen kann". Er wolle Rache für den Tod von al-Bakr nehmen. Der Anschlag werde am Montag um 10.00 Uhr erfolgen, soll in der in fehlerhaftem Deutsch verfassten Mail gestanden haben.

Al-Bakr war bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz knapp dem Zugriff der Beamten entkommen. In einer von ihm genutzten Wohnung wurden eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden. Mehrere Syrer, bei denen al-Bakr dann in Leipzig um einen Übernachtungsplatz bat, überwältigten und fesselten den 22-Jährigen. Am Mittwochabend erhängte sich al-Bakr nach Angaben der Behörden in der Justizvollzugsanstalt Leipzig.

In Reutlingen in Baden-Württemberg wurde unterdessen ein 32-Jähriger nach einer Bombendrohung gegen eine Schule festgenommen. Der Mann hatte am Sonntag über das Internet bei einer Polizeidienststelle angedroht, er werde in einer Reutlinger Schule im Laufe des Montags eine Bombe explodieren lassen, teilte die Polizei mit. Die Polizei geht davon aus, dass der polizeibekannte Mann psychische Probleme hat. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.