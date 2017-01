CDU-Bundesvorstand berät im Saarland über Digitalisierung und innere Sicherheit

Der CDU-Bundesvorstand kommt am Freitagabend (20.00 Uhr) zu einer Klausurtagung im saarländischen Perl zusammen. An der ersten Sitzung zu den Themen Wirtschaft und Digitalisierung nehmen auch DGB-Chef Reiner Hoffmann und BDI-Präsident Dieter Kempf teil. Vor Beginn der CDU-Tagung spricht Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel noch auf einem Neujahrsempfang der saarländischen CDU (ab 17.30 Uhr).

Am Samstag dürfte bei dem Treffen der CDU-Spitze auch das Thema innere Sicherheit zur Sprache kommen. Zum Abschluss geben Merkel und die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (etwa 12.30 Uhr) eine Pressekonferenz. Kramp-Karrenbauer will als CDU-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl am 26. März ihr Amt als Regierungschefin des Saarlands verteidigen.