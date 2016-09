CDU-Spitzenkandidat Caffier lehnt Rücktritt vorerst ab

CDU-Spitzenkandidat Lorenz Caffier hat nach der Wahlschlappe seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern einen Rücktritt vom Amt des Landesvorsitzenden zunächst abgelehnt. "Ich glaube, ich habe momentan keine Veranlassung, sagte Caffier am Sonntagabend in der ARD. Im ZDF betonte Caffier, die CDU sei eine "Mannschaft". Über mögliche Konsequenzen aus dem Wahlergebnis müsse nun in den Parteigremien gesprochen werden.

Die CDU fuhr den Hochrechnungen zufolge bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mit rund 19 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Die Partei landete hinter der rechtspopulistischen AfD, die mit ihrer scharfen Kritik an der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rund 21 Prozent holte. Klare Wahlsiegerin ist die SPD von Ministerpräsident Erwin Sellering mit gut 30 Prozent.