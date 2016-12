CDU und CSU streiten vor Parteitag wieder über Obergrenze

Kurz vor dem CDU-Parteitag haben CDU und CSU ihren Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge wieder voll entfacht. Während Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Forderung als unnötige "Symboldebatte" zurückwies, nannte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) die Obergrenze wichtig für "das mentale Gewissen des Volkes". Derweil wächst in der CDU die Zahl der Befürworter einer schärferen Abschiebepraxis - auch Schwangere könnten nach Ansicht von CDU-Vize Julia Klöckner abgeschoben werden.

Die von der CSU geforderte Obergrenze von maximal 200.000 Flüchtlingen pro Jahr ist der Kernstreitpunkt in der Flüchtlingspolitik zwischen den Schwesterparteien. Zuletzt hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) erneut die Forderung zurückgewiesen, während CSU-Chef Horst Seehofer eine künftige Regierungsbeteiligung der Christsozialen davon abhängig machte.

Schäuble sagte der "Bild am Sonntag", "die Symboldebatte um eine Obergrenze braucht kein Mensch". Das Grundrecht auf Asyl kenne "per Definition keine Obergrenze". Die Frage nach einer Obergrenze stelle sich auch angesichts der zurückgegangenen Zahl an Flüchtlingen nicht mehr.

CDU-Vize Armin Laschet sagte dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe), er finde die Diskussion wegen der gesunkenen Flüchtlingszahlen ebenfalls "inzwischen doch sehr theoretisch".

Dagegen gab Bayerns Finanzminister Söder dem Streit eine grundsätzliche Bedeutung. Es handele sich da nicht um eine Banalität zwischen CDU und CSU und auch nicht um "eine typische Spinnerei der CSU", "sondern da geht es wirklich ins Eingemachte". Weil eine Obergrenze wichtig für das "mentale Gewissen eines Volkes" sei, "bleiben wir dabei", sagte Söder im Deutschlandfunk.

Er verstehe auch nicht, weshalb Merkel die Forderung ablehne, sagte Söder. "Ich verstehe es deswegen nicht, weil die Obergrenze ein klares Signal der Glaubwürdigkeit ist, wenn man Zuwanderung begrenzen will." Am Montag will sich auch der CSU-Vorstand ein weiteres Mal mit dem Thema befassen.

Die ursprünglich von Baden-Württembergs Innenminister und CDU-Vize Thomas Strobl geforderte schärfere Abschiebepraxis bekommt derweil wachsende Unterstützung. Schäuble sagte der "BamS", Deutschland habe eine enorme Hilfsbereitschaft gezeigt. "Aber wenn wir diese Hilfsbereitschaft erhalten wollen, müssen diejenigen wieder gehen, die kein Recht haben zu bleiben. Das müssen wir besser umsetzen."

Nachdem Strobl forderte, auch Kranke abzuschieben, ergänzte die stellvertretende CDU-Chefin Julia Klöckner dies mit der Forderung nach Abschiebungen von Schwangeren. Ob kranke, illegal in Deutschland lebende Menschen abgeschoben werden sollen, müsse sich genau angeschaut werden. "Dasselbe gilt für den bisherigen Grundsatz, Schwangere nicht zurückzuführen. Es ist ein Unterschied, ob jemand im zweiten Monat oder hochschwanger ist", sagte Klöckner der Berliner "B.Z." vom Montag.

Ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Auftrag gegebener Bericht der Unternehmensberatung McKinsey fordert derweil eine "konsequentere Rückführung" ausreisepflichtiger Ausländer. "Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam sollten so gestaltet werden, dass sie in der Praxis konsequent anwendbar sind. Dazu sind entsprechende Abschiebungshaft- und Gewahrsamsanstalten einzurichten", zitierte die "Welt am Sonntag" aus dem Papier. Außerdem regt McKinsey ein finanzielles Anreizsystem für freiwillige Rückkehrer an.