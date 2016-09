CDU und Linkspartei bieten sich Schweriner SPD für Koalitonsgespräche an

Nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben sich sowohl die CDU als auch die Linkspartei zu Koalitionsverhandlungen mit der SPD bereit erklärt. "Opposition ist Mist", sagte die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Uta-Maria Kuder - den früheren SPD-Bundeschef Franz Müntefering zitierend - am Montag in Schwerin. Als zweite Oppositionskraft hinter der AfD wäre es die CDU "noch schwieriger" als in einer Koalition mit der SPD.

Allerdings stehe die Partei nicht für eine Koalition "um jeden Preis" zur Verfügung, sagte Kuder. Die CDU werde zu ihrem Wahlergebnis, dem schlechtesten seit 1990, "Überlegungen in alle Richtungen anstellen". Sie glaube jedoch nicht, dass die CDU mit einem anderen Spitzenkandidaten als Innenminister Lorenz Caffier ein anderes Ergebnis erzielt hätte, sagte Kuder. Der Wahlkampf sei vom bundespolitischen Flüchtlingsthema dominiert gewesen.

Peter Ritter, stellvertretender Landesvorsitzender der Linkspartei, betonte, er habe sich seit langem dafür stark gemacht, seine Partei "wieder in Regierungsverantwortung zu bringen". In Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits zwischen 1998 und 2006 die bundesweit erste SPD/PDS-Koalition.

Mit der "dramatischen Wahlniederlage" im Rücken sei es jedoch nicht an der Linkspartei, dafür jetzt schon Bedingungen an die SPD zu stellen, sagte Ritter. Seine Partei warte auf ein Gesprächsangebot der SPD. Mit Blick auf die Verluste für alle bislang im Landtag vertretenen Parteien und den hohen Zuspruch für die AfD sprach Ritter von einem "Demokratiedefizit", dass es aufzuarbeiten gelte.

Der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Christian Pegel kündigte an, der Landesvorstand werde am Montagabend darüber entscheiden, wann und mit welchen Parteien Koalitionsmöglichkeiten ausgelotet werden sollten. Laut Pegel kommen dafür grundsätzlich alle demokratischen Parteien infrage, realistisch seien Gesprächsangebote sowohl an die CDU als auch an die Linkspartei.

Pegel sagte zudem, dass die AfD "mit Sicherheit keine rechtsextreme Partei" sei. Sie "kokettiert häufig mit dem rechten Rand" - und er verlange, dass die AfD "eine deutliche Abgrenzung herstellt".

Aus der Landtagswahl am Sonntag war die SPD ist mit 30,6 Prozent der Stimmen als stärkste politische Kraft hervorgegangen. Die erstmals angetretene AfD erhielt 20,8 Prozent. Die CDU kam auf 19,0 und die Linkspartei auf 13,2 Prozent. Nicht mehr im Landtag vertreten sind die Grünen mit 4,8 Prozent und die NPD mit 3,0 Prozent. Die FDP verfehlte nach fünf Jahren Abwesenheit mit 3,0 Prozent die Rückkehr in den Landtag.