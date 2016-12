Chanel macht Front gegen Bauprojekt der französischen Bahn

Die Herstellung des legendären Dufts Chanel No. 5 wird durch Pläne für eine Schnellzugverbindung an der französischen Mittelmeerküste bedroht. So sieht es zumindest Chanel und macht daher Front gegen den Bau einer Bahnstrecke in der Gegend von Grasse in Südfrankreich. Rund um die Welthauptstadt des Parfums wachsen die Jasminblüten und Mairosen, die der französische Modekonzern für Chanel No. 5 verwendet.

Der Bau einer Eisenbahnbrücke durch das malerische Siagne-Tal und "die regelmäßige Durchfahrt von Hochgeschwindigkeitszügen über diesen Blumenfeldern würde Chanel zwingen, seine Unterstützung für die handwerklichen Aktivitäten in der Region einzustellen", schrieb das Unternehmen in einem offenen Brief an die Projektplaner. Es hob hervor, dass bislang die Qualität der rund um Grasse geernteten Blumen "einzigartig" sei und "unabdingbar für die Herstellung von Chanel-Düften".

Frankreichs staatliche Bahngesellschaft SNCF preist das Bauvorhaben mit einem geplanten Umfang von 6,7 Milliarden Euro damit an, dass die neue Zugverbindung die Fahrt von Marseille nach Nizza um eine Stunde verkürzen würde. Die bestehende Bahnlinie in der Region sei die meistgenutzte außerhalb von Paris und benötige dringend Investitionen.

Trotz der vielen Touristen an der Côte d'Azur ist das Hochgeschwindigkeitsnetz der französischen Bahn hier nur schlecht ausgebaut. Die Fahrtzeit von Nizza nach Paris beträgt derzeit rund sechs Stunden.