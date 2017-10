Chemie-Nobelpreis für Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie

Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an den Schweizer Jacques Dubochet, seinen US-Kollegen Joachim Frank und den Briten Richard Henderson. Wie die schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch mitteilte, wurden sie für ihre Beiträge zur Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie ausgezeichnet, einer Methode zur besseren Darstellung von Biomolekülen.

Die Methode verschaffe neue Einblicke in die "Moleküle des Lebens", erklärte der Akademie-Vorsitzende Göran Hansson. Sie ermögliche den Forschern eine dreidimensionale Abbildung biologischer Moleküle.

Die drei Forscher teilen sich ein Preisgeld von neun Millionen schwedische Kronen (etwa 940.000 Euro). Die Verleihung der Nobelpreise findet am 10. Dezember in Stockholm statt. Im vergangenen Jahr hatten drei Molekularforscher aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden den Preis erhalten.