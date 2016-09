China ratifiziert UN-Klimaschutzabkommen

China hat das UN-Klimaschutzabkommen von Paris ratifiziert. Die Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses stimmten am Samstag für die Ratifizierung der Vereinbarung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Die Ratifizierung durch das zu den größten Verursachern von Treibhausgasen weltweit zählende China ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Inkrafttreten des Abkommens.

US-Präsident Barack Obama trifft am Samstag zum G20-Gipfel in China ein. Es wird erwartet, dass er dort gemeinsam mit Chinas Präsident Xi Jinping den formellen Beitritt zum Klimaschutzabkommen von Paris erklären wird. China ist für rund 25 Prozent des globalen Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes verantwortlich, auf dem zweiten Platz folgen die USA mit rund 15 Prozent.

Der Vertrag tritt in Kraft, wenn ihn mindestens 55 Staaten ratifiziert haben, die für 55 Prozent der weltweiten Emissionen stehen. In dem im vergangenen Dezember in Paris vereinbarten globalen Klimaschutzabkommen verpflichtet sich die Staatengemeinschaft dazu, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, höchstens aber auf zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Bis Mitte des Jahrhunderts soll dem Abkommen zufolge weltweit Treibhausgasneutralität erreicht sein, zudem sind finanzielle und technische Unterstützung für Entwicklungsländer vorgesehen.

Li Shuo von der Umweltschutzorganisation Greenpeace erklärte, es sei an der Zeit, dass das Klimaschutzabkommen "von einer Vereinbarung zur Aktion wird". Xi und Obama sollten die Gelegenheit ergreifen, "die 20 wohlhabendsten Nationen der Welt anzuführen, indem sie sich dem Pariser Abkommen anschließen und darauf aufbauen". Sie sollten Druck auf die übrigen G20-Mitglieder ausüben, die Vereinbarung ebenfalls zu ratifizieren.

Bisher haben nur 23 der 175 Unterzeichnerstaaten das Abkommen ratifiziert. Dazu gehören zahlreiche Inselstaaten, die durch den steigenden Meeresspiegel bedroht sind. Diese produzieren selbst jedoch nur einen winzigen Anteil des weltweiten Treibhausgasausstoßes. Deutschland hat das Abkommen bislang nicht ratifiziert.

Die EU will ihre Emissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 senken, Deutschland bis dahin um mindestens 55 Prozent. Bereits bis 2020 will Deutschland eine Minderung des Treibhausgasaustoßes um 40 Prozent erreicht haben, wozu aber noch zusätzliche Anstrengungen erforderlich sind. Die Bundesregierung berät derzeit über ihren Klimaschutzplan 2050, um damit den weiteren Weg abzustecken. Um die Inhalte wird aber noch heftig gerungen.