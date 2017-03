China strebt nur noch 6,5 Prozent Wirtschaftswachstum an

Nach jahrzehntelangem Turbo-Wachstum schwächt sich die Wirtschaftsentwicklung in China weiter ab. Für das laufende Jahr gab Ministerpräsident Li Keqiang am Sonntag ein Wachstumsziel von nur noch 6,5 Prozent für die Wirtschaft des 1,37-Milliarden-Einwohner-Landes aus. In seinem Rechenschaftsbericht vor dem Nationalen Volkskongress in Peking verwies Li auf Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und anhaltende Strukturprobleme im Inland.

Das konjunkturelle Umfeld sei in diesem Jahr "noch komplizierter und schwieriger" als im Vorjahr, sagte Li. 2016 war das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt um 6,7 Prozent gewachsen. Dies war der schwächste Wert seit 1990. Zum 6,5-Prozent-Ziel für das laufende Jahr sagte der Regierungschef, es solle "wenn möglich noch höher" ausfallen.

Als Ziele für das laufende Jahr gab Li einen Abbau von Überkapazitäten etwa bei der Stahlproduktion sowie striktere Maßnahmen gegen die Umweltverschmutzung aus. "Wir werden den Himmel wieder blau machen", sagte er unter Verweis auf die schweren Smog-Probleme in vielen chinesischen Städten.

Kohlekraftwerke sollten dafür auf umweltfreundliche Weise modernisiert werden, das Heizen mit Kohle solle seltener werden, Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß sollen von den Straßen verbannt werden und der Ausstoß der Smog-Komponenten Schwefeldioxid und Stickoxid solle um drei Prozent sinken.

Die Kohleförderung solle um 150 Millionen Tonnen sinken, die Stahlproduktion solle um 50 Millionen Tonnen gedrückt werden, kündigte Li an.

Chinas Führung visiert derzeit einen ambitionierten Strukturwandel für das Wachstumsmodell des Landes an. Die investitionsgestützte, staatlich forcierte Expansionspolitik der vergangenen Jahrzehnte soll in ein weniger störanfälliges konsumgestütztes Modell übergehen.

Dieser Übergang wird derzeit aber durch diverse Faktoren erschwert: ein vergleichsweise schwaches Wachstum, eine schwächelnde Währung, Überkapazitäten in der Produktion, Kapitalflucht und die Furcht vor einer Immobilienblase und vor faulen Krediten bei chinesischen Banken.

Li ging in seiner Rede vor dem Volkskongress auf diese Sorge ein. "Die systemischen Risiken sind unter Kontrolle", beteuerte er. "Wir garantieren die Ordnung im Finanzsektor und errichten eine Brandmauer gegen finanzielle Risiken."

Bereits am Samstag hatte Chinas Führung eine weitere Aufstockung des Verteidigungsetats angekündigt und dies auch mit der Entwicklung in den USA begründet. Um sieben Prozent sollen die Ausgaben in diesem Jahr steigen, sagte eine Sprecherin des Volkskongresses. Damit wolle sich China gegen "Einmischung von außen" in den aktuellen Territorialstreitigkeiten absichern.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine kräftige Steigerung der Wehrausgaben um zehn Prozent angekündigt. Parlamentssprecherin Fu Ying stellte die weitere Rüstungsentwicklung ihres Landes in Abhängigkeit zur Politik der USA. Peking werde "die Absichten der USA im Hinblick auf die Region" im Auge behalten, sagte sie. "Die Aktivitäten der USA werden in gewissem Umfang der Gradmesser für die Situation hier sein."

In den aktuellen Territorialstreitigkeiten, auf die sich die Pekinger Sprecherin ohne nähere Erläuterungen bezog, geht es vor allem um Gebiete im Südchinesischen Meer. Die Volksrepublik beansprucht weite Teile der Region für sich und hat zur Durchsetzung ihrer Ansprüche künstliche Inseln aufgeschüttet. Die USA stellen sich gegen Pekings Gebietsforderungen.