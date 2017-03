China strebt rund 6,5 Prozent Wirtschaftswachstum an

China strebt in diesem Jahr nur noch "rund 6,5 Prozent" Wirtschaftswachstum an. Diese Zielvorgabe, die "wenn möglich in der Praxis höher" ausfallen solle, gab Regierungschef Li Keqiang am Sonntag zum Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Nationalen Volkskongresses aus.

Im Vorjahr hatte die Vorgabe noch 6,5 bis sieben Prozent gelautet. Erzielt wurden 2016 noch 6,7 Prozent Wachstum, doch war es bereits das schwächste seit 1990. Die Inflation soll laut Li in diesem Jahr erneut bei rund drei Prozent liegen.

Li sagte, dass China als weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr vor "ernsten Herausforderungen" gestanden habe. 2016 sei ein "ungewöhnliches Jahr in der Entwicklung unseres Landes" gewesen.

Als Gründe für das geringe Wachstum nannte der Ministerpräsident unter anderem eine schleppende weltweite Konjunktur und Schwankungen an den Finanzmärkten. Im Innern hätten unter anderem "größere strukturelle Probleme" der Wirtschaft zu schaffen gemacht.

Der Nationale Volkskongress dauert zehn Tage. Im Herbst kommt die kommunistische Partei zu ihrem alle fünf Jahre stattfindenden Kongress zusammen, der für die politische Ausrichtung des Landes weitaus wichtiger ist.