Clinton sorgt mit Attacken gegen Trump-Anhänger für Aufregung

US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat mit harten Worten über die Anhänger ihres Rivalen Donald Trump für Aufregung gesorgt. "Um es grob zu verallgemeinern, die Hälfte von Trumps Anhängern könnte man in etwas stecken, was ich Korb der Bedauernswerten nenne", sagte sie am Freitagabend in New York. Trump warf Clinton daraufhin die Beleidigung von "Millionen" Menschen vor. Clinton nahm am Samstag Teile ihre Äußerungen zurück.

Bei einer Spendenveranstaltung vor Verfechtern von Homosexuellenrechten sagte Clinton mit Blick auf Trumps Anhänger, diese seien "Rassisten, Sexisten, Homophobe, Ausländerfeinde oder Islamfeinde". Sie nannte diese Leute "hoffnungslos". "Aber zum Glück sind sie nicht Amerika". Die andere Hälfte der Anhänger von Trump fühle sich vom Staat oder von der Wirtschaft im Stich gelassen und wolle dringend einen Wandel. Mit diesen müsse geredet werden.

"Wow, Hillary Clinton war SO BELEIDIGEND gegenüber meinen Unterstützern, Millionen beeindruckender, hart arbeitender Menschen", schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ich denke, das wird sie in den Umfragen einiges kosten." Bei dem Online-Dienst verbreitete sich Clintons Attacke als Diskussionsstoff rasend schnell. Der Begriff "Korb der Bedauernswerten" (Basket of Deplorables) breitete unter dem Hashtag #Deplorables aus. In vielen Kommentaren wurde Clinton scharf angegriffen.

Die Kandidatin äußerte am Samstag Bedauern über ihre Wortwahl: "Gestern Abend habe ich mich grob verallgemeinernd geäußert", erklärte die 68-Jährige. "Ich bedaure, von der 'Hälfte' (der Anhänger) gesprochen zu haben - das war falsch", fügte die frühere US-Außenministerin hinzu - um dann eine Reihe "bedauernswerter" Vorfälle in Trumps Wahlkampf aufzuzählen.

"Es ist bedauernswert, dass Trump seinen Wahlkampf in erster Linie auf Vorurteilen und Paranoia aufgebaut hat und eine nationale Plattform für hasserfüllte Ansichten und Stimmen geschaffen hat", erklärte Clinton. "Ich werde nicht aufhören, auf Fanatismus und rassistische Äußerungen in seiner Kampagne hinzuweisen."

In den USA wird am 8. November ein neuer Präsident gewählt. In den Umfragen war Ex-Außenministerin Clinton zuletzt wieder abgerutscht, nachdem sie zuvor zeitweise deutlich vor Trump gelegen hatte.