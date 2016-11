Clinton und Trump rüsten sich für Wahlkampf-Endspurt

Die Kandidaten rüsten sich für den Endspurt im US-Präsidentschaftswahlkampf: Kurz vor dem Abschluss der Kampagne, welche die tiefe politische Spaltung der USA schonungslos zutage treten ließ, bemühten sich die Demokratin Hillary Clinton und der Republikaner Donald Trump am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Auftritts-Marathon um die Mobilisierung ihrer Anhänger. "Ich bin hoch motiviert und bereit für die nächsten fünf Tage", rief Clinton in North Carolina.

North Carolina zählt zu den am heißesten umkämpften Staaten im Wahlkampf, Clinton und Trump liegen dort in Umfragen Kopf an Kopf. Am Donnerstag hielten die Rivalen zeitgleiche Kundgebungen dort ab; auf dem Flughafen der Staats-Hauptstadt Raleigh kreuzten sich sogar kurz ihre Auto-Konvois.

Die frühere Außenministerin Clinton, die ihren Vorsprung in den Umfragen zuletzt fast komplett eingebüßt hatte, mahnte die Wähler eindringlich zur Stimmabgabe. "Das beste Mittel gegen die Bigotterie und die Aufgeblasenheit und die Rüpeleien und die Hassrhetorik und die Diskriminierung ist es, mit der höchsten Wahlbeteiligung in der amerikanischen Geschichte zu den Urnen zu gehen", sagte sie. Begleitet wurde sie bei dem Auftritt von ihrem früheren innerparteilichen Widersacher Bernie Sanders, der sich für Clintons Wahl stark machte, und von Sänger Pharrell Williams.

Trump wiederum setzte seine Angriffe auf Clinton fort, rief erneut die E-Mail-Affäre der früheren Außenministerin ins Gedächtnis und bezeichnete Clinton als "Kandidatin von gestern". Anders als in früheren Etappen seines Wahlkampfs hielt er sich auch am Donnerstag wieder an den Redetext auf seinem Teleprompter. Trumps Berater hatten ihm von freien Exkursen abgeraten, da er sich damit immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hatte. In seiner Rede in Florida sagte er nun - offenbar eher an sich selbst gerichtet: "Bleib beim Thema, Donald, bleib beim Thema."

Der bei der demokratischen Parteibasis beliebte scheidende Präsident Barack Obama absolvierte in Florida mehrere Auftritte zugunsten Clintons. "Es gibt Momente, an denen kann sich der Lauf der Geschichte ändern; dies hier ist einer", sagte er in Jacksonville. "Alle Fortschritte, die wir erzielt haben, werden zunichte gemacht, wenn wir diese Wahl verlieren." Erneut bezeichnete Obama den Rechtspopulisten Trump als "Gefahr für die Demokratie".

Wenige Tage vor der Präsidentenwahl absolvierte auch Trumps Ehefrau Melania Premiere als Solo-Wahlkämpferin. In einer 20-minütigen Rede warb das frühere Fotomodell im Bundesstaat Pennsylvania für ihren Mann. Sie bemühte sich insbesondere, seinem Ruf als übergriffiger Macho entgegenzutreten. Mehrere Frauen hatten ihm sexuelle Attacken vorgeworfen. "Er respektiert Frauen und er bietet ihnen gleiche Chancen", beteuerte die gebürtige Slowenin.

In dem von der Website "realclearpolitics" errechneten Durchschnitt der jüngsten Befragungen liegt die Demokratin Clinton zwar landesweit weiter vorn, ihr Vorsprung ist aber bis Donnerstag auf nur 1,3 Punkte geschmolzen. Am Vortag hatte er noch bei 1,7 Punkten gelegen. Sollten sich die Werte auf dem derzeitigen Stand stabilisieren, halten Demoskopen zwar immer noch einen Clinton-Sieg für die wahrscheinlichere Variante. Er könnte aber knapp ausfallen.