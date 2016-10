Clinton wegen E-Mail-Affäre erneut unter Druck

Eineinhalb Wochen vor den US-Wahlen gerät die Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wegen ihrer E-Mail-Affäre erneut unter Druck. Die Bundespolizei FBI gab am Freitag bekannt, sich nochmals mit der regelwidrigen Handhabung des Mailverkehrs durch die Ex-Außenministerin zu befassen, da neue Mails aufgetaucht seien. Clintons Rivale Donald Trump reagierte euphorisch und lobte das FBI für seinen "Mut", die eigentlich beendeten Untersuchungen wiederaufzunehmen.

Clinton hatte in ihrer vierjährigen Amtszeit als Außenministerin unter Verstoß gegen die geltenden Regeln private und damit nicht sonderlich geschützte Server für ihre dienstliche Kommunikation genutzt. FBI-Direktor James Comey erteilte ihr dafür im Juli zum damaligen Abschluss der Untersuchungen eine scharfe Rüge, indem er ihr "extreme Nachlässigkeit" vorwarf.

Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten sah der FBI-Chef damals jedoch nicht. Aufgrund der Empfehlungen Comeys verzichtete das Justizministerium daraufhin auf ein Ermittlungsverfahren gegen Clinton. Die Affäre galt damit eigentlich als juristisch abgehakt.

Nun aber teilte der FBI-Chef in einem Brief an den Kongress mit, seine Behörde habe von weiteren E-Mails erfahren, "die für unsere Untersuchung relevant zu sein scheinen". Ermittler würden nun prüfen, ob diese neu aufgetauchten Mails möglicherweise als vertraulich eingestufte Informationen enthielten, hieß es in dem von republikanischen Parlamentariern veröffentlichten Schreiben.

Comey hatte im Juli mitgeteilt, dass unter den 30.000 E-Mails, die Clinton nachträglich an ihr früheres Ministerium übermittelt hatte, 110 mit als vertraulich eingestuftem Inhalt gewesen seien. Acht Mailsequenzen hätten sogar Informationen der höchsten Geheimhaltungsstufe "Top Secret" enthalten.

Clinton äußerte sich am Freitag zunächst nicht zu den neuen Untersuchungen des FBI. Sie hat ihren damaligen Umgang mit den Mails wiederholt als "Fehler" bezeichnet. Trump wirft ihr deswegen "kriminelle" Machenschaften vor und hat die Einsetzung eines Sonderermittlers gegen Clinton angekündigt, sollte er Präsident werden. In einer der TV-Debatten drohte er seiner Rivalin sogar, sie wegen der Affäre ins Gefängnis werfen zu lassen.

Bei einem Wahlkampfauftritt am Freitag in Manchester im Bundesstaat New Hampshire stieß Trump zwar keine derartigen Drohungen aus. Er äußerte aber die Hoffnung, dass nun endlich "der Gerechtigkeit genüge getan" werde. Das FBI lobte der Republikaner dafür, dass es nun den "fürchterlichen Fehler" korrigieren wolle, den es mit der Einstellung der Untersuchungen im Juli begangen habe.

Dem wegen seiner frauenverachtenden Sprüche und angeblichen sexuellen Übergriffe zuletzt massiv unter Druck geratenen Republikaner bieten die neuen FBI-Untersuchungen möglicherweise die Chance, den Fokus des Wahlkampfs in den letzten Tagen stärker auf den Skandal seiner Konkurrentin zu lenken. Trump lag in den vergangenen Wochen in den meisten Umfragen mehr oder weniger deutlich hinter der Demokratin zurück.

Zugute kommen könnten Trump womöglich auch neue Veröffentlichungen des Enthüllungsportals Wikileaks, die Licht auf das Geschäftsgebaren der Clinton-Familie werfen. Die offenbar von Hackern erbeuteten E-Mails sollen nahelegen, dass Ex-Präsident Bill Clinton dank seiner Tätigkeit als Vorsitzender der wohltätigen Clinton-Stiftung private Aufträge über Millionensummen vermittelt bekam.

Hillary Clinton setzt ihrerseits auf der Schlussstrecke zunehmend auf die Unterstützung von Präsident Barack Obama und seiner Frau. Nach Angaben des Clinton-Teams wird Obama nächste Woche in den wichtigen Bundesstaaten Florida, North Carolina und Ohio für seine Ex-Ministerin Wahlkampf machen. Am Donnerstag war Clinton zudem erstmals Seite an Seite mit der populären First Lady Michelle Obama auf einer Wahlkampfbühne auftreten.