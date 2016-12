CSU bekräftigt Notwendigkeit von Bundeswehreinsatz im Inneren

Als Reaktion auf den Anschlag in Berlin hat die CSU ihre Forderung nach einem verstärkten Einsatz der Bundeswehr im Innern bekräftigt. Die Bundeswehr müsse dort ihren Anteil für die Sicherheit der Bürger übernehmen können, wo sie von ihrer Ausrüstung und Ausbildung her am besten geeignet sei, sagte der CSU-Politiker Florian Hahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). Die Bundeswehr könne vielfach unterstützend für die Polizei tätig werden.

Bereits nach den Anschlägen von Würzburg und Ansbach sowie dem Amoklauf in München wurde über die Möglichkeit eines Bundeswehreinsatzes im Innern diskutiert. Während die Union dies befürwortet, sieht der Koalitionspartner SPD solche Einsätze skeptisch.