CSU fordert nach Landtagswahl härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik

Die CSU hat nach Verlusten für die etablierten Parteien in Mecklenburg-Vorpommern und dem Erfolg der AfD einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik gefordert. Das Wahlergebnis sei "auch ein Protestsignal an die Berliner Politik", sagte Generalsekretär Andreas Scheuer am Sonntag in Berlin. Die CSU führe sich in ihrem Kurs bestätigt. "Wir sind immer für eine Obergrenze gewesen und werden das auch vertreten."

Er wandte sich zugleich dagegen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rasch als Kanzlerkandidatin der Union für die Bundestagswahl 2017 zu nominieren: "Die eigentliche K-Frage in der CSU heißt Konzentration auf harte Arbeit."

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat erstmals in einem Bundesland schlechter als die rechtspopulistische AfD abgeschnitten. Sie erreichte Hochrechnungen zufolge lediglich 19 Prozent und damit ihr schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland.