CSU heizt Streit um Flüchtlingspolitik an

Kurz vor dem Koalitionsgipfel am Sonntag hat die CSU mit einem scharfen Forderungskatalog zur Flüchtlingspolitik Empörung vor allem beim Regierungspartner SPD ausgelöst. In einer Vorlage für die CSU-Vorstandsklausur werden unter anderem eine Obergrenze von 200.000 für Flüchtlinge, Vorrang für christliche Zuwanderer und das Aus für den Doppelpass gefordert. Die CSU sucht damit auch erneut die Konfrontation mit CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel.

In dem fünfseitigen Papier, das AFP am Donnerstag vorlag, beharrt die CSU auf ihrer von Merkel strikt abgelehnten Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Die Zahl 200.000 wird schriftlich fixiert und eine gesetzliche Festschreibung gefordert.

Die Kanzlerin wies dies im Gespräch mit der Funke Mediengruppe zurück: "Meine Haltung hierzu ist hinlänglich bekannt." Der Streit um die Obergrenze tobt zwischen Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer seit einem Jahr. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) rechnet in diesem Jahr mit bis zu 300.000 Flüchtlingen. Den jüngsten Monatszahlen zufolge könnten es 2017 aber deutlich weniger sein.

Provozierend in der Vorlage für die CSU-Klausur am Freitag und Samstag sind auch die einleitenden Sätze: "Die CSU hatte als einzige Partei von Beginn an einen klaren und unverrückbaren Kurs in der Zuwanderungsfrage. Andere wurden von der Realität eingeholt."

Die CSU fordert zudem die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft als "Integrationshindernis". Merkel hat sich diesen Rufen - auch aus der eigenen Partei - bislang nicht angeschlossen, sie wandte sich nur gegen eine Ausweitung der Wege zum Doppelpass.

Bei der Einwanderung sollten künftig Menschen "aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis" Vorrang haben, verlangt die CSU weiter. Während der CSU-Abgeordnete Peter Ramsauer dies auch auf Asylbewerber bezog, hieß es aus der Partei, die Regelung sei klar auf Zuwanderer bezogen, die beispielsweise eine Blue Card beantragen wollten.

Die CSU fordert zudem ein Burkaverbot in der Öffentlichkeit, "wo immer dies rechtlich möglich" sei. Auch dies deckt sich weitgehend mit den Beschlüssen der Unions-Innenminister. Merkel forderte in dem Funke-Interview eine "zügige" Umsetzung; "etwa präzise rechtliche Vorgaben zur Vollverschleierung in den Bereichen, in denen es um die klare Identifikation einer Person geht."

Führende SPD-Politiker warfen der CSU vor, mit ihren Forderungen die Gesellschaft zu spalten. "Da wird voll auf Abgrenzung, auf Ausgrenzung gesetzt", kritisierte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. SPD-Chef Sigmar Gabriel wandte sich gegen den Ruf nach dem Verbot doppelter Staatsbürgerschaften und nach einer Obergrenze für Flüchtlinge - kurz nachdem er von einer faktischen Obergrenze bei der Integrationsfähigkeit gesprochen hatte. Die Spitzen von SPD, CDU und CSU tagen am Sonntag in Berlin.

Nach Ansicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sind die CSU-Forderungen womöglich verfassungswidrig. Denn diese untersage "Diskriminierung aufgrund von Religion und Herkunft", erklärte er.

Die CSU relativierte unterdessen einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach Merkel wegen ihrer Sturheit in der Flüchtlingspolitik noch nicht zum Parteitag Anfang November eingeladen worden sei. Dass es zwei Monate vorher noch nichts Schriftliches gebe, sei "ein völlig normaler Vorgang", sagte ein CSU-Sprecher.