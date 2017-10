CSU-Politiker Herrmann erhebt weiterhin Anspruch auf Ministeramt in Berlin

Obwohl er den Einzug in den Bundestag verpasst hat, erhebt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) weiterhin Anspruch auf ein Ministeramt in der künftigen Bundesregierung. Zwar stehe man mit einem Bundestagsmandat stärker da, doch sei es sei keine zwingende Notwendigkeit, sagte Herrmann der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es habe in der Vergangenheit eine Reihe von Bundesministern ohne Bundestagsmandat gegeben.

Vor der Wahl hatte die CSU den Anspruch erhoben, dass ihr Spitzenkandidat Herrmann künftig Bundesinnenminister sein solle. Allerdings hatte Herrmann kein Mandat errungen, weil er nur auf der Landesliste kandidiert hatte, die CSU aber ausschließlich Direktmandate gewann. Welches Ressort er besetzen will, ließ Herrmann in dem Interview offen.