CSU verteidigt Vorstoß in Flüchtlingspolitik nach Anschlag in Berlin

Die CSU hat nach dem Anschlag in Berlin ihre Forderungen nach einer Verschärfung der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik bekräftigt. "Wir müssen alles auf den Prüfstand bringen", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Mittwoch im "Morgenmagazin" des ZDF. "Wir brauchen jetzt eine starke Staatsgewalt", fügte er hinzu. Sicherheit und Zuwanderung müssten in eine Verbindung gebracht werden.

CSU-Chef Horst Seehofer hatte bereits am Dienstag, dem Tag nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten, gefordert, die Flüchtlings- und Sicherheitspolitik in Deutschland zu überdenken und "neu" zu justieren. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die nach Angaben Scheuers "in den nächsten Tagen" Vorschläge erarbeiten und diese bereits zum Start des Jahres 2017 vorlegen soll.

Sicherheit sei eines der wichtigsten Themen der CSU, sagte Scheuer weiter. Daran jetzt zu arbeiten, "hat doch nichts mit Pietätlosigkeit zu tun", verteidigte er das Vorpreschen seiner Partei. Von der Opposition, aber auch aus der Schwesterpartei CDU war Kritik an Seehofers frühem Vorstoß gekommen.

Bislang ist der Anschlag in Berlin nicht aufgeklärt, der oder die Täter sind nicht bekannt. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.