CSU-Vorstand legt Verhandlungslinien für Sondierungsgespräche fest

Unter dem Eindruck der weiter gärenden Debatte über Parteichef Horst Seehofer und kurz vor dem Beginn der Sondierungsgespräche in Berlin kommt am Montag (10.00 Uhr) der CSU-Vorstand in München zusammen. Die Führung der Christsozialen will über den Kompromiss in der Flüchtlingspolitik mit der Schwesterpartei CDU beraten und auch Leitlinien für die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen festlegen.

Außerdem soll der CSU-Parteitag Mitte November vorbereitet werden. Erneut dürfte allerdings auch die Frage nach der Zukunft Seehofers eine Rolle spielen. Zuletzt gab es im CSU-Bezirk München Forderungen nach einem personellen Neuanfang an der Parteispitze.