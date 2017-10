Daimler beschließt erste Schritte zur stärkeren Trennung der Geschäftssparten

Die Daimler AG will ihre unterschiedlichen Geschäftsbereiche noch stärker trennen. Der Konzern bereite sich darauf vor, die Auto- und die Nutzfahrzeugsparte jeweils zu rechtlich selbstständigen Einheiten umzubauen, teilte Daimler am Montag mit. Der Stuttgarter Autobauer hofft auf bessere "Wachstums- und Ergebnispotenziale" in den einzelnen Märkten. Der Vorstand kündigte an, einen dreistelligen Millionenbetrag in die Vorbereitung der Aufspaltung zu investieren. Ein Verkauf einzelner Konzernteile sei nicht geplant.

Den Plänen muss noch der Aufsichtsrat zustimmen. Sollte sich die Unternehmensführung endgültig für die neue Struktur entscheiden, müssten darüber die Aktionäre auf einer Hauptversammlung abstimmen - laut Mitteilung frühestens 2019. Die Finanzsparte des Konzerns ist schon länger eigenständig.