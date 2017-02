David Bowie räumt posthum bei den Grammys ab

Große Posthume Ehrung für David Bowie bei den Grammys: Für sein letztes Album "Blackstar" ist die Pop- und Rocklegende mit fünf der begehrten Musikpreise ausgezeichnet worden. So wurde Bowie während der Gala am Sonntag in Los Angeles für das Titelstück des Albums mit dem Preis für den besten Rocksong gewürdigt.

Schon vor der Beginn der Show war Bowies Album zudem mit vier weiteren Grammys ausgezeichnet worden, darunter denen für das beste "Alternative Music Album" und für die beste Rock-Performance. Zu Lebzeiten hatte Bowie hingegen nur einen einzigen Grammy gewonnen.

Begonnen hatte die Gala mit einem Auftritt der britischen Popdiva Adele, die ihren Welthit "Hello" darbot. Die Britin zählte neben der US-Sängerin Beyoncé auch zu den Topfavoritinnen im Rennen um die begehrtesten Musikpreise der Welt.

Adele und Beyoncé waren unter anderem in den Hauptkategorien Bestes Album, Beste Aufnahme und Bester Song nominiert. Im Rennen um die Hauptpreise lagen auch der Popsänger Justin Bieber und der kanadische Rapper Drake. Gleich zu Beginn der Gala wurde der Hip-Hopper Chance The Rapper als bester Newcomer ausgezeichnet.

Die kleinen goldenen Grammophone werden in 84 Kategorien vergeben, wobei ein Großteil der Preise schon vor der Gala bekanntgegeben worden war.

So konnte sich Adele schon vor ihrem Auftritt über zwei Grammys freuen - sie bekam den Preis für das beste Pop-Gesangsalbum (für "25") und für die beste Pop-Solodarbietung ("Hello"). Beyoncé erhielt die Auszeichnung für das beste Musikvideo ("Formation"). Die US-Band Cage the Elephant gewann für "Tell Me I'm Pretty" den Preis für das beste Rockalbum.