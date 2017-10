Dax kurz vor 13.000-Punkte-Marke

Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist weiter auf Rekordjagd. Am Mittwochvormittag kletterte der Index vorübergehend auf ein neues Allzeithoch von 12.976,24 Punkten - und lag damit nur knapp unterhalb der symbolisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke. In den Handel gestartet war der Index der 30 wertvollsten börsennotierten deutschen Unternehmen am Morgen mit 12.955,89 Punkten.

Beflügelt wurde der Aktienindex vor allem von der großen Nachfrage nach Papieren der Autohersteller Volkswagen, BMW und Daimler, die von guten September-Verkaufszahlen in den USA profitierten. Sein bisheriges Allzeithoch hatte der Dax mit 12.951 Punkten im Juni erreicht.