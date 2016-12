De Maizière: Nach Anschlag in Berlin noch 14 Menschen in Lebensgefahr

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin schweben nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) noch 14 Schwerverletzte in Lebensgefahr. "Es ringen noch 14 Menschen, die sind schwer verletzt, mit dem Leben", sagte de Maizière am Dienstagabend im ZDF. "Es ist nicht auszuschließen, dass es weitere Opfer gibt."

Unter den bisher zwölf Toten sind nach Angaben von de Maizière keine Kinder, aber womöglich Jugendliche. Bis vor einigen Stunden seien erst sechs der Opfer identifiziert worden, sagte der Minister. Es sei noch unklar, ob und wieviele Ausländer unter den Toten seien.

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche nahe des Kurfürstendamms waren am Montag elf Menschen getötet und 45 weitere zum Teil schwer verletzt worden, als ein Lkw in die Menge raste. Außerdem wurde ein Pole tot in dem Fahrzeug gefunden. Bei ihm soll es sich um den ursprünglichen Fahrer des Lastwagens handeln. Er wurde erschossen, sein Fahrzeug anscheinend gestohlen.