De Maizière nennt neue Erdogan-Vorwürfe gegen Merkel "absurd"

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die jüngsten Vorwürfe des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als "absurd" kritisiert. Der Vorwurf der Terrorismus-Unterstützung reihe sich ein in Äußerungen der türkischen Seite, "die absurd sind, die keine reale Grundlage haben", sagte de Maizière am Dienstag in Berlin.

Solche Angriffe hätten als einziges Ziel, in Zusammenhang mit dem türkischen Verfassungsreferendum "die Türkei in eine Opferrolle zu bringen", fügte der Innenminister hinzu. Es sollten "Solidarisierungseffekte" erzeugt werden bei denen, die das Vorhaben Erdogans zum Aufbau eines Präsidialsystems bislang nicht unterstützten.

"Diese Art von Provokation ist taktisch durchsichtig", fügte de Maizière hinzu und mahnte: "Auf diese Art von Provokationen sollten wir nicht mit gleichen Provokationen reagieren."

Erdogan hatte Merkel am Montagabend "Unterstützung von Terroristen" unterstellt. Erdogan warf den deutschen Behörden vor, auf Informationen der Türkei zu 4500 "Terrorverdächtigen" nicht zu reagieren.

Es gebe eine solche Liste mit Terrorverdächtigen aus der Türkei nicht, sagte de Maizière dazu. Der Bundesregierung sei jeder gerichtsverwertbare Hinweis auf mutmaßliche Terroristen von den türkischen Behörden willkommen, sie brauche aber "keine Nachhilfe" der Regierung in Ankara.