De Maizière nimmt Länder bei schnelleren Abschiebungen in die Pflicht

Vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt zu schnelleren Abschiebungen hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Länder in die Pflicht genommen. "Wir brauchen eine gemeinsame Kraftanstrengung", sagte de Maizière am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Jeder müsse nun Verantwortung übernehmen und mehr für Abschiebungen tun. Am Abend beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über einen 16-Punkte-Plan zur Flüchtlingspolitik.

Das Maßnahmenpaket verfolgt das Ziel, abgelehnte Asylbewerber vermehrt und schneller außer Landes zu bringen. In dem Beschlussentwurf werden unter anderem Bundesausreisezentren erwogen, um Ausreisepflichtige in den letzten Tagen oder Wochen vor ihrer Abschiebung zentral unterzubringen. Die Kooperation zwischen Bund und Ländern soll vor allem durch eine neue Zentralstelle für Abschiebungen verbessert werden. Außerdem sind verstärkte Anreize für eine freiwillige Rückkehr im Gespräch.

Über gesundheitliche Abschiebehindernisse sollen dem Plan zufolge künftig vermehrt Amtsärzte entscheiden. Weiterhin soll die Abschiebehaft für Ausländer erleichtert werden, "von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben" ausgeht. Im Anschluss an das Treffen im Kanzleramt ist eine Pressekonferenz geplant mit Merkel, dem Regierungschef von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), sowie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU).

Die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, unterstützte das Maßnahmenpaket. "Was in dem Papier steht, kann ich mittragen", sagte Högl der "Mitteldeutschen Zeitung". "Vorrang hat die freiwillige Ausreise, die wir fördern. Aber es muss auch Abschiebungen geben." Zentren zur Unterstützung der Rückkehr seien akzeptabel. "Was wir nicht mitmachen, ist irgendeine Form von Lager", betonte Högl.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz der Länder, Markus Ulbig (CDU), machte sich für ein härteres Vorgehen gegen abgelehnte Asylbewerber stark. "Wir müssen die Fehlanreize für Ausreisepflichtige hierzulande abbauen. Dabei spielt das Thema Leistungskürzung eine wichtige Rolle", sagte Sachsens Ressortchef der "Welt". Wer kein Bleiberecht in Deutschland bekomme, "sollte aktiv nachweisen müssen, warum es für ihn einen Grund zur Duldung gibt".

Die Grünen lehnten Ausreisezentren strikt ab. "Das ist der falsche Ansatz", sagte Parteichefin Simone Peter im Südwestrundfunk. Solche Zentren würden die Menschen "vollkommen abkoppeln von jeglicher Teilhabe". Außerdem ziehe der Bund Zuständigkeiten an sich, die wirksamer auf Länderebene organisiert werden könnten. Peter erinnerte daran, dass die Bundesregierung eigentlich ein Sicherheitspaket habe vorlegen wollen. Nun werde vor allem über Abschiebungen geredet.

Laut Bundesinnenministerium schob Deutschland im vergangenen Jahr bereits deutlich mehr Menschen ab als zuvor. In einer Antwort des Ministeriums auf eine Linken-Anfrage werden 25.375 Abschiebungen für 2016 angegeben - eine Zunahme von 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der geförderten freiwilligen Ausreisen erhöhte sich demnach um 45 Prozent auf gut 54.000.

Rückführungen in die sechs zu sicheren Herkunftsstaaten erklärten Westbalkanländer machten etwa 75 Prozent aller Abschiebungen aus. Knapp 400 Abschiebungen seien in die drei Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko gegangen, die als sichere Herkunftsländer eingestuft werden sollen - eine Verdreifachung im Vergleich zu 2015. "Der Ruf nach weiteren Verschärfungen bei Abschiebungen ist angesichts der deutlich gestiegenen Zahlen und der bereits vorherrschenden Abschiebungspraxis völlig daneben", kritisierte die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke.