De Maizière rechtfertigt umstrittene Sammelabschiebung von Afghanen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die umstrittene Sammelabschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber verteidigt. "Solche Rückführungsaktionen sind richtig und notwendig, um unser Asylsystem funktionsfähig zu halten", sagte de Maizière am Donnerstag in Berlin. Der nächste Abschiebungsflug nach Afghanistan soll nach Angaben aus Kabul bereits in wenigen Wochen starten.

Die Chartermaschine mit 34 afghanischen Männern an Bord war am Mittwochabend in Frankfurt am Main gestartet und am Donnerstagmorgen in der afghanischen Hauptstadt gelandet. Dort wurden die Abgeschobenen de Maizière zufolge vom afghanischen Flüchtlingsministerium, von der Internationalen Organisation für Migration (IOM), von einer Nichtregierungsorganisation für psychosoziale Betreuung und von Mitarbeitern der deutschen Botschaft empfangen.

In Deutschland hatte die Abschiebung wegen der verschlechterten Sicherheitslage in Afghanistan lautstarke Kritik hervorgerufen. De Maizière rechtfertigte die Aktion: "Ich halte es für richtig, dass wir solche Maßnahmen verantwortungsvoll und behutsam aber ebenso bestimmt und konsequent durchführen und fortsetzen." Wer keinen Anspruch auf internationalen Schutz habe und ausreisepflichtig sei, müsse Deutschland wieder verlassen.

Etwa ein Drittel der 34 Abgeschobenen waren demnach Straftäter. "Verurteilt unter anderem wegen Diebstahl, Raub, Betäubungsmitteldelikten, sogar Vergewaltigung und Totschlag", sagte der Innenminister. "Sie wurden teilweise aus der Strafhaft abgeschoben." In der Chartermaschine saßen nach Angaben des Innenministeriums auch 93 speziell für Rückführungen ausgebildete Bundespolizisten, ein Dolmetscher sowie medizinisches Personal.

Eigentlich hätten 50 Afghanen abgeschoben werden sollen. Einige seien jedoch vorher untergetaucht, sagte de Maizière. "Das ist besonders ärgerlich, das muss Konsequenzen haben." In einzelnen Fällen habe es auch kurzfristige Entscheidungen von Gerichten gegeben. Das Bundesverfassungsgericht stoppte die Ausweisung eines 29-Jährigen, ein Mann aus Hamburg wurde aus Gesundheitsgründen nicht abgeschoben.

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), ging auf Distanz zu de Maizière. "Ich habe bisher keinen Bericht gesehen, der mir den Eindruck vermittelt, es gebe in Afghanistan sichere Regionen", sagte Kofler der "Augsburger Allgemeinen".

De Maizière räumte ein, die Sicherheitslage in Afghanistan sei "insgesamt nicht einfach". In vielen Gegenden sei es aber "hinreichend sicher", weshalb Rückführungen "zumutbar" seien. Der Innenminister betonte, dass in diesem Jahr bereits mehr als 3200 Afghanen freiwillig in ihr Heimatland zurückgekehrt seien.

Auf Grundlage einer Vereinbarung mit der afghanischen Regierung sollen nun nach und nach weitere Abschiebeflüge starten. "Eine Gruppe von 50 afghanischen Asylbewerbern soll Ende Dezember oder Anfang Januar abgeschoben werden, sagte auch der Sprecher des afghanischen Flüchtlingsministeriums, Islamuddin Dschurat, in Kabul.

Die am Mittwoch Abgeschobenen kamen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. De Maizière rief "zögerliche" Bundesländer auf, ebenfalls die freiwillige oder erzwungene Rückkehr abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan voranzutreiben. In Deutschland leben etwa 12.500 ausreisepflichtige Afghanen.

In den an der Sammelabschiebung beteiligten Bundesländern sorgte die Rückführung teilweise für politischen Streit. Im rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen trat die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Monika Düker, aus Protest zurück.