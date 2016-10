Debatte um Versäumnisse der Behörden im Fall al-Bakr geht weiter

Nach dem Suizid des syrischen Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr geht die Debatte über Versäumnisse der Behörden weiter. Die Grünen-Politikerin Renate Künast (Grüne) forderte in der "Berliner Zeitung" (Freitagsausgabe) eine "unabhängige Aufklärung" des Falls, den sie als "ungeheuerlich" bezeichnete. Der Unions-Innenpolitiker Stephan Mayer (CSU) kritisierte, dass der Verdächtige nicht zur Bundesanwaltschaft nach Karlsruhe gebracht wurde, um ihn zu verhören. Laut einem Pressebericht war al-Bakr seit seiner Inhaftierung in Leipzig nicht vernommen worden.

"Es muss eine unabhängige Aufklärung geben", sagte Künast. "Es geht nicht, dass das die Landesregierung und die sächsische Justiz allein bestimmen." Es gebe "nur zwei Möglichkeiten", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses: "Entweder man setzt eine unabhängige Untersuchungskommission ein - oder gleich einen Untersuchungsausschuss."

Dass sich der Syrer in der Leipziger Justizvollzugsanstalt das Leben nehmen konnte, nannte Künast "ungeheuerlich". "Denn dass ein potenzieller Selbstmordattentäter zum Suizid bereit ist, liegt auf der Hand." Außerdem habe die Justiz eine "Fürsorgepflicht".

Auch der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach kritisierte das Vorgehen der Justizbehörden. "Es gab offenbar Fehleinschätzungen", sagte der Innenexperte der " Passauer Neuen Presse" (Freitagsausgabe). "Angesichts der Bedeutung des Tatvorwurfs und der gesamten Umstände wäre eine lückenlose Überwachung des Häftlings nicht unverhältnismäßig gewesen", sagte Bosbach. "Und wenn Videoüberwachung und anderweitige Unterbringung nicht möglich oder nicht zulässig sind, dann eben durch eine permanente Sitzwache."

Die sächsische Justiz hatte sich am Donnerstag gegen entsprechende Kritik gewehrt. Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) sagte, bei al-Bakr sei im Vorfeld "keine akute Selbstmordgefahr" festgestellt worden. Er verwies auf die Einschätzung einer Psychologin, auf deren Grundlage der zeitliche Abstand zwischen den Kontrollen des Inhaftierten von 15 auf 30 Minuten erhöht wurde. Einen Rücktritt lehnte Gemkow am Donnerstagabend im ZDF ab. "In meinen Augen wäre das eine Flucht vor dem, was jetzt hier aufzuklären ist", sagte er.

Der am Montag in Leipzig festgenommene al-Bakr hatte sich am Mittwochabend in seiner Gefängniszelle mit seinem Hemd erhängt. Der 22-Jährige hatte unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft gesessen. Nach Hinweisen des Verfassungsschutzes waren in seiner Chemnitzer Wohnung anderthalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden. Er soll Anschläge auf Züge beziehungsweise Flughäfen geplant haben.

Der Generalbundesanwalt hatte nach dem Sprengstofffund die Ermittlungen gegen al-Bakr übernommen. Dass der Verdächtige dennoch nach seiner Verhaftung in Leipzig blieb, stieß auf Kritik: "Unverständlich bleibt, weshalb al-Bakr nach seiner Verhaftung nicht unmittelbar zur Generalbundesanwaltschaft nach Karlsruhe verbracht wurde", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionfraktion im Bundestag, Mayer, der "Passauer Neuen Presse".

Mit seinem Tod stehe nun die Hauptquelle nicht mehr zur Verfügung, um die Hintergründe des geplanten Attentats aufzuklären und der Frage nachzugehen, ob es sich bei ihm um einen Einzeltäter handelte oder ob er Mittäter oder Mitwisser hatte, sagte Mayer.

Laut den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagsausgaben) wurde al-Bakr offenbar nach seiner Überstellung an die Justizvollzugsanstalt Leipzig nicht mehr von den Strafverfolgungsbehörden vernommen. Wie die Zeitungen unter Berufung auf Sicherheitskreise berichteten, durften die sächsischen Strafverfolger den Syrer nicht mehr vernehmen, nachdem der Generalbundesanwalt das Verfahren an sich gezogen hatte. Die Bundesanwaltschaft selbst habe allerdings kein Verhör mehr in Auftrag gegeben.

Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft wollte sich den Angaben zufolge nicht zum konkreten Fall äußern. Er habe aber grundsätzlich bestätigt, dass Verdächtige nicht täglich zum Verhör geladen würden, wenn sie keine Kooperationsbereitschaft erkennen ließen. Das sei nicht sinnvoll und würde Kapazitäten bei den Ermittlern binden.