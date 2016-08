Deutlich weniger unbefristete Vollzeitjobs als vor 20 Jahren

Der Arbeitsmarkt in Deutschland steht so gut da wie selten zuvor - dennoch hat nicht jeder eine Chance auf einen unbefristeten Vollzeitjob. Der Anteil der Beschäftigten mit solchen Verträgen war zuletzt deutlich niedriger als vor 20 Jahren. Das betrifft besonders junge Leute unter 25 und Erwerbstätige ohne deutschen Pass, wie aus Angaben der Bundesregierung für die Linksfraktion hervorgeht.

Schon seit vielen Monaten ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt sehr gut. Im vergangenen Jahr verzeichnete Deutschland die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Auch 2016 setzt sich der positive Trend fort.

Im August stieg die Arbeitslosenzahl laut Bundesagentur für Arbeit ( BA) zwar um 23.000 auf 2,684 Millionen. Dies lag aber an der Ferienzeit. Saisonbereinigt und damit ohne den Ferieneffekt habe sich die Zahl der Jobsuchenden verringert, erklärte BA-Chef Weise am Mittwoch. Im Vergleich zum August 2015 gab es 111.000 weniger Jobsuchende. Zugleich legt die Zahl der Erwerbstätigen, zu denen auch Selbstständige zählen, immer weiter zu.

Während 2015 etwa 2,5 Millionen mehr Menschen erwerbstätig waren als vor 20 Jahren, sank der Anteil der unbefristeten Vollzeitjobs. 1995 hatten 74,4 Prozent der Erwerbstätigen eine solche Stelle und waren damit "Normalarbeitnehmer". 2015 waren es lediglich 67 Prozent, wie aus den Zahlen der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Als "normal" gelten auch Arbeitnehmer in Teilzeit, so lange sie mehr als 20 Wochenstunden arbeiten.

Die sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse legten dagegen den Daten zufolge binnen 20 Jahren von 14,5 Prozent auf 21,6 Prozent zu. Als atypisch beschäftigt gelten Arbeitnehmer, die Teilzeit mit maximal 20 Stunden in der Woche arbeiten, nur einen befristeten Vertrag haben, geringfügig beschäftigt oder in Leiharbeit tätig sind.

Besonders stark machte sich diese Entwicklung bei Menschen ohne deutschen Pass und jungen Leuten bemerkbar. 1995 hatten 74,3 Prozent der ausländischen Erwerbstätigen einen unbefristeten Vollzeitjob, 2015 nur noch 55,9 Prozent. Der Anteil der atypisch Beschäftigten stieg von 14,4 auf 20,5 Prozent. Bei Menschen unter 25 Jahren sank der Anteil der "Normalarbeitnehmer" von 80,7 auf 67,5 Prozent; der Anteil der atypisch Beschäftigten stieg von 16,9 auf 30,6 Prozent.

Die Linken-Politikerin Jutta Krellmann kritisierte, eine sichere, tariflich bezahlte und mitbestimmte Arbeit sei nach wie vor für viele Beschäftigte ein unerreichbarer Traum. Gerade Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit würden "immer häufiger in unsichere Beschäftigungsverhältnisse gedrängt". Das sei Ergebnis einer "kolossal gescheiterten Integrationspolitik".

Die Grünen kritisierten, viele Firmen verlagerten ihr betriebswirtschaftliches Risiko auf die Beschäftigung. Das dürfe die Regierung "nicht weiter ignorieren", erklärte die Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke. Konkret forderte sie eine Abschaffung der Befristung ohne Sachgrund.