Deutsche Bank einigt sich mit US-Justiz im Streit um Hypothekenpapiere

Die Deutsche Bank hat sich im Streit um faule Hypothekenpapiere mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich in Milliardenhöhe geeinigt. Wie die Bank in der Nacht zum Freitag mitteilte, verpflichtet sie sich zur Zahlung einer Zivilbuße in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar (2,97 Milliarden Euro). Darüber hinaus muss sie demnach 4,1 Milliarden Dollar (3,93 Milliarden Euro) für Entschädigungen von Kreditnehmern bereitstellen.

Mit der Einigung würden die zivilrechtlichen Ansprüche beigelegt, teilte die Bank weiter mit. Ursprünglich hatte eine Strafzahlung in Höhe von 14 Milliarden Dollar im Raum gestanden. In Verhandlungen mit dem Justizministerium war Ende September bereits eine deutliche Absenkung des geforderten Betrages erreicht worden.

Der Rechtsstreit bezieht sich auf die Zeit vor der Finanzkrise 2008. Der Deutschen Bank wie anderen Großbanken wird vorgeworfen, Investoren jahrelang über die Risiken von hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht zu haben. Die Käufer dieser komplexen Anlageprodukte erlitten Milliardenverluste, als der US-Immobilienmarkt kollabierte.