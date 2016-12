Deutsche Bischöfe würdigen Papst Franziskus zu 80. Geburtstag

Anlässlich des 80. Geburtstags von Papst Franziskus hat die Deutsche Bischofskonferenz dessen Wirken gewürdigt. Mit Franziskus lerne "die Kirche neu, an die Ränder unserer Gesellschaften zu gehen", erklärte der Vorsitzende des Gremiums, Kardinal Reinhard Marx, am Donnerstag in Bonn. Der Papst mache deutlich, dass die katholische Kirche "nicht um sich selbst kreisen" dürfe, sondern "hinaus in die Welt wirken" müsse.

Der Papst wolle eine "synodale Kirche im Miteinander und nicht im Gegeneinander, im Dialog und nicht im Monolog, im Austausch der Charismen und nicht im engen dogmatischen Verharren, in der Hinwendung zu den Ausgegrenzten und Suchenden und nicht in der Einmauerung in Normen und Vorschriften". Auch werde durch ihn "die globale Verantwortung der Kirche spürbar". Franziskus dränge sich aber nicht auf, "sondern bietet die Kirche als Gesprächspartner an".

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird am Samstag 80 Jahre alt. Am 13. März 2013 wurde Jorge Bergoglio zum Nachfolger des emiritierten Papstes Benbedikt XVI. gewählt. Der Argentinier ist der erste Papst aus Lateinamerika. Immer wieder sorgt er mit provokanten Formulierungen für Schlagzeilen. Seine oftmals spontanen Äußerungen haben ihm viel Beifall, aber auch einige Kritik eingebracht.