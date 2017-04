Deutsche Rettungsschiffe geraten auf Mittelmeer mit 600 Flüchtlingen in Seenot

Bei ihren Bemühungen zur Rettung von Flüchtlingen sind Schiffe zweier deutscher Hilfsorganisationen am Osterwochenende mit mehr als 600 an Bord genommenen Flüchtlingen in Seenot geraten. Die Schiffe "Sea-Eye" und "Iuventa" setzten Notrufe ab, weil sie überladen waren und bei zunehmend schwerer See manövrierunfähig wurden. Von der "Sea-Eye" aus erlebten die Helfer mit, dass "vermutlich acht bis zehn Menschen" ertranken. Die Crew der "Iuventa" teilte am Montag via Twitter mit, die Lage sei inzwischen "unter Kontrolle".

Das Schiff "Sea-Eye" der gleichnamigen Organisation aus Regensburg trieb am Ostermontag mit rund 210 Flüchtlingen an Bord auf halbem Weg zwischen Libyen und Italien manövrierunfähig im Mittelmeer. Die "Sea-Eye" werde inzwischen von einem italienischen Seenotrettungskreuzer begleitet, sagte Sea-Eye-Chef Michael Buschheuer von Regensburg aus telefonisch der Nachrichtenagentur AFP. Die Flüchtlinge seien am Vortag von dem Schiff aufgenommen worden, das eigentlich nur für acht Personen ausgelegt sei.

"Ein paar haben es nicht geschafft", sagte Buschheuer. Bei der Rettungsaktion seien in der Nähe des Schiffes "vermutlich acht bis zehn Menschen ertrunken". Die Regensburger Hilfsorganisation steht mit der "Sea-Eye" über Satellitentelefon in Verbindung. Die Flüchtlinge könnten wegen des hohen Wellengangs nicht von der "Sea-Eye" auf den italienischen Kreuzer hinüberwechseln, sagte Buschheuer. Sie seien an Deck den Auswirkungen des hohen Wellengangs ausgesetzt, es gebe "keinen Bewegungsspielraum" und die Organisation könne "nicht für die Sicherheit garantieren". Das italienische Schiff versuche, der "Sea-Eye" "Wind- und Wellenschutz" zu geben.

Rund 8500 Flüchtlinge wurden nach einer Schätzung der italienischen Küstenwache am Osterwochenende vor der libyschen Küste aufgegriffen. Sie hatten sich mit behelfsmäßigen Schiffen auf die Überfahrt Richtung Europa gemacht. Auch die Hilfsorganisation Jugend Rettet aus Teltow bei Berlin setzte für ihr Schiff "Iuventa" einen Notruf ab. Die "Iuventa" nahm rund 400 Menschen an Bord. Am Sonntag bezeichnete Jugend Rettet das Schiff als manövrierunfähig, am Montag konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden.

Mindestens sieben Menschen wurden von behelfsmäßigen Fluchtbooten vor der libyschen Küste tot geborgen, darunter ein achtjähriger Junge, wie die die Hilfsorganisation Moas mitteilte. "Stell dir vor, am Ostersonntag den leblosen Körper eines achtjährigen Jungen in dein Haus zu tragen", erklärte Moas-Gründer Chris Catrambone. "Diesen Tag werde ich nie vergessen."

Grünen-Chefin Simone Peter rief die EU-Mitgliedstaaten zu sofortiger Hilfe auf. Die zivilen Einsatzkräfte seien "am Rande ihrer Leistungsfähigkeit", erklärte Peter unter Verweis auf die Schwierigkeiten der deutschen Freiwilligen. Sie kritisierte, "die unterlassene Hilfeleistung durch die EU-Mitgliedstaaten bei der Seenotrettung auf dem Mittelmeer" mache "erneut das politische Versagen deutlich".

Die "Iuventa" hatte am Samstag die bis dahin aufgenommenen Flüchtlinge an das Bundeswehr-Versorgungsschiff "Rhein" übergeben. Laut dem Einsatzführungskommando der Bundeswehr brachte dieses Schiff 1181 in Seenot geratene Flüchtlinge nach Italien. Der Tender "Rhein" habe insgesamt drei zivile Schiffe unterstützt, die sich "am Rande ihrer Kapazität befanden", teilte das Einsatzführungskommando weiter mit.

Die Zahl der Menschen, die versuchen, unter Einsatz ihres Lebens über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, nimmt im Frühjahr üblicherweise zu. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex hatte kürzlich den Einsatz der Rettungsschiffe privater Organisationen vor der libyschen Küsten kritisiert, weil dadurch Menschen zur Flucht ermuntert werden könnten.