Deutsches Internetinstitut wird in Berlin aufgebaut

In Berlin soll sich künftig ein deutsches Internetinstitut mit Fragen rund um die Digitalisierung befassen. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) gab am Dienstag bekannt, dass das neue Institut von einem Konsortium aus fünf Hochschulen und zwei außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus Berlin und Brandenburg gegründet wird. Die Gruppe hatte sich in einem Auswahlverfahren durchgesetzt.

Das erfolgreiche Konsortium besteht aus der Freien Universität, der Humboldt-Universität, der Technischen Universität und der Universität der Künste in Berlin sowie der Universität Potsdam, dem Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme Fokus und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung als Koordinator. Für den Aufbau des neuen Instituts stellt das Ministerium in den ersten fünf Jahren bis zu 50 Millionen Euro bereit.

In einem zweistufigen Wettbewerb standen zuletzt noch fünf Konsortien aus ganz Deutschland zur Auswahl. Deren Konzepte wurden von einer international besetzten Expertenjury begutachtet. Das neue Institut soll laut Forschungsministerium "die ethischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte von Internet und Digitalisierung erforschen". Es soll noch in diesem Jahr seine Arbeit aufnehmen.

Das deutsche Internetinstitut werde "unabhängig und interdisziplinär die Digitalisierung und ihre Auswirkungen für uns Menschen in den Blick nehmen und in ihrer ganzen Komplexität erforschen", erklärte Bundesforschungsministerin Wanka. Es werde ein "neuer Leuchtturm in der deutschen Forschungslandschaft" geschaffen.