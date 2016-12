Deutschland sagt 50 Millionen Euro zusätzliche Hilfe für Aleppo-Flüchtlinge zu

Angesichts der heftigen Kämpfe in der syrischen Stadt Aleppo hat die Bundesregierung den notleidenden Menschen 50 Millionen Euro zusätzliche Hilfe zugesagt. Das Geld soll an verschiedene Hilfsorganisationen gehen, um die zehntausenden Flüchtlinge im Großraum Aleppo mit Unterkunft und Nahrung zu versorgen, wie Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Freitag nach einem Besuch in einem Flüchtlingslager im Libanon ankündigte.

Die syrischen Regierungstruppen hatten vor gut zwei Wochen eine Offensive zur vollständigen Eroberung von Aleppo in Nordsyrien begonnen. Die Kämpfe haben bereits zehntausende Zivilisten in die Flucht getrieben. Diese Menschen suchten jetzt in der Umgebung und in Aleppo selbst "nach Schutz und Unterkunft", sagte Steinmeier. Für ihre Versorgung seien noch einmal besondere Anstrengungen nötig.

Steinmeier wies zugleich darauf hin, dass es in Syrien immer noch viele belagerte Gebiete gebe, in die gar keine Hilfslieferungen gebracht werden könnten. Die eingeschlossenen Rebellengebiete in Ost-Aleppo gehörten dazu. Darum müsse auch weiterhin über humanitäre Kampfpausen und mittelfristig auch über einen Waffenstillstand und neue Friedensgespräche verhandelt werden, mahnte der Außenminister.

Steinmeier hatte am Morgen zum Auftakt seiner eintägigen Libanon-Reise mit syrischen Flüchtlingen im Lager Saadnajel in der Beeka-Ebene gefrühstückt. Die Menschen, die vor Gewalt und Krieg in ihrer Heimat geflohen seien, kämpften dort "unter wirklich ärmlichsten Umständen ums Überleben", sagte Steinmeier. Alle Flüchtlinge, mit denen er gesprochen habe, suchten aber "nicht nach einer Alternative in Europa", sondern alle wollten zurück nach Syrien, wo die meisten auch noch Familie hätten.

Im Libanon leben nach offiziellen Schätzungen mehr als eine Million syrische Flüchtlinge, nach inoffiziellen Schätzungen deutlich mehr - bei einer einheimischen Gesamtbevölkerung von etwa 4,5 Millionen Menschen.

Der deutsche Außenminister äußerte erneut Anerkennung und Respekt für die Aufnahme so vieler Flüchtlinge. Obwohl der Libanon selbst "wenig zu verteilen" habe, zeige das Land eine Großzügigkeit, "die ihr Beispiel sucht in vielen Teilen der Welt", sagte Steinmeier, der unter anderem eine Schule besuchte, in der vormittags libanesische und nachmittags syrische Kinder unterrichtet werden.

Steinmeier reiste anschließend weiter in die Hauptstadt Beirut, wo nach einem Treffen mit Präsident Michel Aoun weitere Gespräche mit dem scheidenden Regierungschef Tammam Salam, dem designierten Regierungschef Saad Hariri, Parlamentspräsident Nabih Berri und Außenminister Gebran Bassil geplant waren.

Neben der Lage der syrischen Flüchtlinge steht die laufende Regierungsbildung im Libanon im Mittelpunkt von Steinmeiers Reise: Der 81-jährige Aoun war Ende Oktober zum Präsidenten gewählt worden, nachdem es den libanesischen Parteien zuvor mehr als zwei Jahre nicht gelungen war, sich auf einen Staatschef zu verständigen.