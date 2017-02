DFB-Pokal: Lotte, BVB, Schalke und Frankfurt ziehen ins Viertelfinale ein

Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte hat ein weiteres Kapitel deutsche Pokalgeschichte geschrieben und sich mit dem dritten Coup in Folge für das Viertelfinale qualifiziert. Der Aufsteiger setzte sich im Achtelfinale gegen den Zweitligisten 1860 München verdientermaßen mit 2:0 (1:0) durch und erreichte zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Runde der letzten Acht. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Ismail Atalan im laufenden Wettbewerb bereits die Erstligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen rausgeworfen.

Auch der letztjährige Pokalfinalist Borussia Dortmund darf nach einer packenden Partie weiter vom Finale träumen. Der Vizemeister setzte sich im Elfmeterschießen 3:2 gegen Ligarivale Hertha BSC durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:1) gestanden.

Zudem zogen die Bundesligisten Schalke 04 und Eintracht Frankfurt in die nächste Runde ein. Schalke gewann 4:1 (3:0) beim zweitklassigen SV Sandhausen, Frankfurt setzte sich bei Bundesliga-Absteiger Hannover 96 mit 2:1 (0:0) durch.

Jaroslaw Lindner (28.) und Kevin Freiberger (58.) machten am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück den größten Erfolg der Sportfreunde-Vereinsgeschichte perfekt. Beim Pokalschreck klingelt es nun erneut kräftig in der Kasse: Für den Einzug in die vierte Runde schüttet der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) 1,265 Millionen Euro aus. 1860 verlor zudem noch kurz vor dem Abpfiff (90.+3) Ribamar, der nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah.

In Dortmund hatte in der regulären Spielzeit Salomon Kalou (27.) die zuletzt notorisch auswärtsschwachen Berliner in Führung gebracht, Marco Reus (47.) zu Beginn der zweiten Hälfte für den BVB ausgeglichen. Im Elfmeterschießen scheiterten für die Berliner Fabian Lustenberger, Vladimír Darida und Kalou, auf Dortmunder Seite versagten nur Christian Pulisic die Nerven.

Weniger überraschend war der Erfolg der Schalker, die erstmals seit 2011 wieder das Viertelfinale erreichten. Damals holten die Königsblauen am Ende auch den Pokal.

Der Österreicher Alessandro Schöpf (38.), Neuzugang Daniel Caligiuri (43.), Abwehrchef Naldo (45.+1) und der eingewechselte Jewgeni Konopljanka (71.) trafen in Sandhausen für die Schalker. Andrew Wooten war für den SVS erfolgreich (64.).

In Hannover waren die Gastgeber durch Martin Harnik (57.) in Führung gegangen. Ein Doppelschlag von Taleb Tawatha (62.) und Haris Seferovic (66.) brachte dann aber doch Frankfurt auf die Siegerstraße und erstmals seit der Saison 2013/14 wieder ins Viertelfinale. In der Nachspielzeit verschoss Hannovers Salif Sané einen Foulelfmeter (90.+6).

Am Dienstag hatten sich bereits Titelverteidiger Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Bundesliga-Dino Hamburger SV sowie Zweitligist Arminia Bielefeld für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Die Viertelfinalspiele finden am 28. Februar und 1. März statt.