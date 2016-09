DGB startet ein Jahr vor der Bundestagswahl Rentenkampagne

Rund ein Jahr vor der Bundestagswahl hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag eine groß angelegte Rentenkampagne gestartet. "Unsere zentrale Forderung für den Kurswechsel in der Rentenpolitik ist eine Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann in Berlin. Langfristig müsse das Rentenniveau, das derzeit bei knapp 48 Prozent liegt, deutlich erhöht werden. Zudem wollen die Gewerkschaften die betriebliche Altersversorgung stärken.

Die gemeinsame Kampagne aller Gewerkschaften startet mit den Slogans "Rente muss für ein gutes Leben reichen", "Rente muss auch morgen reichen" und "Rente muss für Würde reichen". Mit Veranstaltungen und Aktionen wollen die Gewerkschaften "die Politik in die Verantwortung nehmen". Gesetzlich ist bislang festgeschrieben, dass das Rentenniveau bis 2030 auf bis zu 43 Prozent des Durchschnittseinkommens absinken darf.

Der "Sinkflug" des Rentenniveaus beschädige die "bisher beste, stabilste und vertrauenswürdigste Altersvorsorge, die wir haben - die gesetzliche Rentenversicherung", erklärte der DGB. Wenn jetzt nichts geändert werde, "werden 2040 oder 2050 Millionen der heute noch jungen Menschen von sozialem Abstieg oder gar Altersarmut betroffen sein". Die Beschäftigten hätten aber ein Recht auf eine auskömmliche Rente im Alter und bei Erwerbsminderung.